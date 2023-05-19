В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах

Инвестора для строительных работ на участке площадью 4,3 гектара власти выберут по результатам торгов.



Темпы и объемы строительства в российской столице просто поражают. В Москве реализуется масштабная программа реновации, параллельно возводятся образовательные, медицинские, спортивные и культурные центры, необходимая для местных жителей инфраструктура. Специалисты приводят в порядок городские набережные и парки, а также создают новые точки притяжения.

Новая точка притяжения, как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, появится и в Вороновском поселении ТиНАО. Там построят комплекс для гонок на картах. По словам чиновника, инвестора для строительных работ на участке площадью 4,3 гектара власти выберут по результатам торгов.

"Земельный участок площадью 4,3 гектара выставят на торги для строительства спортивного объекта с картодромом. Площадка, на которой планируется его разместить, находится по адресу: поселение Вороновское, квартал 148, земельный участок № 1. Таким образом, в ТиНАО появится новое место притяжения любителей спортивных гонок на картах", — подчеркнул заместитель главы города.

Руководитель столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова добавила, что выделенный земельный участок на данный момент свободен от застройки.

По ее словам, совокупная площадь потенциального объекта с учетом этажности составит 21,7 тысячи квадратных метров. Чиновник также уточнила, что высота здания не должна превышать 20 метров.

Важно отметить, что сегодня в российской столице возводится 21 новый спортивный объект. Суммарная площадь строительных работ составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. К примеру, в районе Новокосино на востоке Москвы завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Возведением нового объекта занимается инвестор, который выиграл на торгах в минувшем году. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана,площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров.