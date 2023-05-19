В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Пятница 19 мая

14:17Куда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 13:57Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию 13:27Певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью 12:43"Не чувствую той вони": Иноагент Макаревич* негативно высказался про Россию и народ 12:32Житель Кузбасса изнасиловал 10-летнего пасынка 12:09"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе 11:59В центре Москвы произошла перестрелка 11:36Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 11:28Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера 11:19Бортич призналась в расставании с отцом своего ребенка 10:53Блеснувшую в обтягивающем платье Федорову заподозрили в беременности 10:30"Из-за имплантов, филлеров": появилась версия возникновения болезни у Седоковой 10:01Шабаш иноагентов и предателей: Вайкуле передает сборы от концертов украинским нацистам 09:32Матвеев прошел курсы по осознанным родам ради Боярской 09:06Известный актер раскритиковал Вайкуле после ее спорных высказываний 06:05Как сэкономить на покупке в новостройке 04:31Врач-невролог назвал главную сложность восстановления Костомарова 02:37За год спрос на новостройки вырос на 24% 00:11Молодой медведь позавтракал на глазах жителей Южно-Сахалинска – видео 21:06Умер режиссер сериала "Глухарь" Рустам Уразаев 20:40Вирусолог призвал жителей Москвы не бояться карантина из-за птичьего гриппа 19:15Эксперт объяснил популярность новостроек в России 18:58Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году 18:00Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты 17:00Не Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады 15:20Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда 14:56Лучшие микроволновки 2023 года 14:34Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус 14:19Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта 13:41Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2" 13:13Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом 13:01В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН 12:38Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN 12:24В Забайкальском крае подросток изнасиловал ребенка 12:10"Как свести с ума своего любовника": замужней Подольской рассказали про сексуальность 11:49В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном 11:45Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян 11:33Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа 11:13Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди 10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент 06:30"Не похож на деда": 49-летняя Миронова показала младшего сына 04:12 Оплата услуг ЖКХ станет прозрачнее 02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах

В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах

Инвестора для строительных работ на участке площадью 4,3 гектара власти выберут по результатам торгов.

Темпы и объемы строительства в российской столице просто поражают. В Москве реализуется масштабная программа реновации, параллельно возводятся образовательные, медицинские, спортивные и культурные центры, необходимая для местных жителей инфраструктура. Специалисты приводят в порядок городские набережные и парки, а также создают новые точки притяжения.

Новая точка притяжения, как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, появится и в Вороновском поселении ТиНАО. Там построят комплекс для гонок на картах. По словам чиновника, инвестора для строительных работ на участке площадью 4,3 гектара власти выберут по результатам торгов.

"Земельный участок площадью 4,3 гектара выставят на торги для строительства спортивного объекта с картодромом. Площадка, на которой планируется его разместить, находится по адресу: поселение Вороновское, квартал 148, земельный участок № 1. Таким образом, в ТиНАО появится новое место притяжения любителей спортивных гонок на картах", — подчеркнул заместитель главы города.

Руководитель столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова добавила, что выделенный земельный участок на данный момент свободен от застройки.

По ее словам, совокупная площадь потенциального объекта с учетом этажности составит 21,7 тысячи квадратных метров. Чиновник также уточнила, что высота здания не должна превышать 20 метров.

Важно отметить, что сегодня в российской столице возводится 21 новый спортивный объект. Суммарная площадь строительных работ составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. К примеру, в районе Новокосино на востоке Москвы завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Возведением нового объекта занимается инвестор, который выиграл на торгах в минувшем году. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана,площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

19 мая 2023, 14:47
Фото М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр

В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр
Двухэтажное здание площадью порядка двух тысяч квадратных метров будет включать в себя концертный зал на 300 человек. В Москве за минувшие 12 лет было возведено 900 объектов социальной инфраструктуры, причем, десять процентов новых зданий пришлось на 2022 год.

Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году

Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году
Ледовые арены оснастят износоустойчивыми и травмобезопасными хоккейными бортами. В следующем году в Нижегородском районе завершится строительство ледовых арен (Автомобильный проезд, вл 4).

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом
В Северо-Восточном округе Москвы в рамках программы реновации демонтировали 21 дом по технологии "умного" сноса. Северо-восток является одним из лидеров по темпам переселения из ветхого жилья, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад
Площадь здания детского сада рядом со станцией метро "Технопарк" составит 4,4 тысячи квадратных метров В ближайшее время начнется строительство детского сада в Даниловском районе (Автозаводская улица, вл 23/77).

Территорию у станции метро "Физтех" начали благоустраивать

Территорию у станции метро "Физтех" начали благоустраивать
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам. Благоустройство пройдет на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, отрезке улицы Летчика Спирина, бульваре Ландау и других локациях.

Выбор читателей

18/05ЧтвНе Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады 17/05СрдМосквичей предупредили о резком похолодании в выходные 17/05Срд"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17/05СрдВолочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17/05СрдПочему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 18/05ЧтвИзбитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения