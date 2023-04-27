Помещение для организации ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы

Специалисты учли пожелания ветеранов.

Власти российской столицы с большим уважением относятся к людям пожилого возраста, для которых на высочайшем уровне организовываются вся необходимая социальная помощь, а также открываются помещения для клубов по интересам и культурно-досуговых мероприятий. Особое внимание в Москве уделяется ветеранам.

Так, на северо-западе города отремонтировали здание для районной организации ветеранов. Их пожелания были учтены при проектировании помещения, расположенного по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом №9, корпус №5.

Специалисты оборудовали в задании зал для мероприятий, заменили инженерные коммуникации и завершили отделочные работы. Теперь в комфортном помещении площадью 85 квадратных метров смогут разместиться районные организации Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Северо-западного административного округа Москвы.

"При проектировании помещения были учтены специфика деятельности совета и пожелания ветеранов. На небольшом пространстве удалось разместить все необходимое для эффективной деятельности организации",

– рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Лачинов. По его словам, в новом здании с помощью перегородок оборудовали кабинет, в котором можно не только принимать гостей, но и готовить материалы для публикаций и выступлений.

В большом зале будут проходить торжественные мероприятия, а также встречи ветеранов с молодежью. Технические условия нового помещения также соответствуют требованием москвичей уважаемого возраста. Как отметил чиновник, посетители смогут пользоваться санитарной зоной для маломобильных граждан, пищеблоком и гардеробом.

Кстати, прежнее помещение для районных организаций ветеранов располагалось в соседнем здании, однако дом №29, корпус №1 по улице Героев Панфиловцев попал под снос в рамках столичной программы реновации. Однако власти подобрали и отремонтировали новое помещение в рамках государственной программы Москвы "Градостроительная политика".

В здании заменили системы водо– и электроснабжения, вентиляции, отопления, телефонной связи и кабельного телевидения, а также установили систему сигнализации и управления эвакуацией. Для отделки были выбраны наиболее качественные материалы, под потолки вмонтировали подвесные конструкции со светильниками.

Также специалисты установили в здании новые окна и двери, которые будут удобны маломобильным посетителям. Для инвалидных колясок установили пандус. На края ступеней нового крыльца нанесли специальные ярко-желтые полосы для слабовидящих. В помещении рядом со входом разместили специальный тактильный стенд с указанием направления движения.