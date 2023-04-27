Помещение для организации ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Среда 10 мая

14:40"Скатертью дорога!": Вернувшуюся израильтянку Пугачеву погнали из России 14:20Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации 14:00Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами 13:40"Сыночек": болтающаяся в США Орбакайте показала любимого малыша 13:20Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера 13:00Свиридова столкнулась с издевательствами за границей 12:40"Уголовное преследование": за что Пугачеву и Галкина* могут навсегда "закрыть" 12:20Шоу ряженых и фриков: праздник Украины под видом "Евровидения" начался в Ливерпуле 12:00"Должен огорчить": Попавший в больницу Петросян сообщил печальные новости 11:40Как продать ипотечную квартиру: названы 4 способа 11:20Как уехавший за бугор Меладзе продолжает тянуть деньги из россиян 11:00"Завтра": объявлено о возможном разводе Собчак и Богомолова 10:40"Охрану надо усилить": Над сбежавшей в Израиль семьей Пугачевой нависла угроза 10:20365 тысяч евро: как Марина Влади нажилась на разбазаренном наследстве Владимира Высоцкого 10:00"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову 09:40Как не попасться на крючок мошенников при аренде дачи 09:20Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду 09:00Только по решению суда: труп Зайцева запретили выкапывать для перезахоронения 08:40На Камчатке произошло землетрясение 08:20Пугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа 08:00В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке 06:34Тест: отгадайте советских актеров по детским фотографиям 04:10Мода вне времени: как найти свой стиль? 02:13Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать 19:20Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес 18:10"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 17:00"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом 16:40Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды 15:50Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 14:20В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи? 13:00Грудь мечты: Анастасия Костенко рассказала о пластической операции 12:27"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам 11:31Орлова оставила новорожденную дочь с няней ради встречи со свекровью 08:14"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд 06:22Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем 04:18Памятник самокопанию в музее "Калифорния" 02:32Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра 00:21Loomi: в ресторане восточной кухни оценили черный лайм 22:18Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года 20:39Как узнать в покупателе квартиры мошенника? 18:17"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 17:54"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 17:53Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве 17:30Были вместе 16 лет: беглянке Литвиновой сообщили о смерти любимого партнера в России 16:18Петросян выступил с обращением после информации о кровотечении изо рта: Постарел 15:50"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь 14:32Татьяна Васильева раздает квартиры как пирожки 14:28В Москве горит многоквартирный дом 14:13"Убегай из России": скандалист Гордон* посоветовал политику Тюльпанову бежать за бугор 14:11Лена Катина из "Тату" поразила жаркими танцами на позднем сроке беременности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Помещение для организации ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы

Помещение для организации ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы
14

Специалисты учли пожелания ветеранов.

Власти российской столицы с большим уважением относятся к людям пожилого возраста, для которых на высочайшем уровне организовываются вся необходимая социальная помощь, а также открываются помещения для клубов по интересам и культурно-досуговых мероприятий. Особое внимание в Москве уделяется ветеранам.

Так, на северо-западе города отремонтировали здание для районной организации ветеранов. Их пожелания были учтены при проектировании помещения, расположенного по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом №9, корпус №5.

Специалисты оборудовали в задании зал для мероприятий, заменили инженерные коммуникации и завершили отделочные работы. Теперь в комфортном помещении площадью 85 квадратных метров смогут разместиться районные организации Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Северо-западного административного округа Москвы.

"При проектировании помещения были учтены специфика деятельности совета и пожелания ветеранов. На небольшом пространстве удалось разместить все необходимое для эффективной деятельности организации",

– рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Лачинов. По его словам, в новом здании с помощью перегородок оборудовали кабинет, в котором можно не только принимать гостей, но и готовить материалы для публикаций и выступлений.

В большом зале будут проходить торжественные мероприятия, а также встречи ветеранов с молодежью. Технические условия нового помещения также соответствуют требованием москвичей уважаемого возраста. Как отметил чиновник, посетители смогут пользоваться санитарной зоной для маломобильных граждан, пищеблоком и гардеробом.

Кстати, прежнее помещение для районных организаций ветеранов располагалось в соседнем здании, однако дом №29, корпус №1 по улице Героев Панфиловцев попал под снос в рамках столичной программы реновации. Однако власти подобрали и отремонтировали новое помещение в рамках государственной программы Москвы "Градостроительная политика".

В здании заменили системы водо– и электроснабжения, вентиляции, отопления, телефонной связи и кабельного телевидения, а также установили систему сигнализации и управления эвакуацией. Для отделки были выбраны наиболее качественные материалы, под потолки вмонтировали подвесные конструкции со светильниками.

Также специалисты установили в здании новые окна и двери, которые будут удобны маломобильным посетителям. Для инвалидных колясок установили пандус. На края ступеней нового крыльца нанесли специальные ярко-желтые полосы для слабовидящих. В помещении рядом со входом разместили специальный тактильный стенд с указанием направления движения.

27 апреля 2023, 13:17
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Более 400 жителей ЮВАО начали переселение по программе реновации

Более 400 жителей ЮВАО начали переселение по программе реновации
Они получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Квартиры в новостройках по программе реновации начали получать более 400 жителей районов Кузьминки и Выхино-Жулебино.

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад
Дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров возведут на Рязанском проспекте. Здание будет располагаться по адресу: Рязанский проспект, владение 6а, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход

На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход
Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году Под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Щербинке построят подземный пешеходный переход.

Для гостей фестиваля "Московская весна" подготовили кулинарные мастер-классы

Для гостей фестиваля "Московская весна" подготовили кулинарные мастер-классы
Опытные повара научат посетителей готовить вкусные и простые блюда. В этом году фестиваль "Московская весна" пройдет на 27 площадках во всех округах столицы.

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды
В Южном административном округе Москвы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка, сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, отметил заммэра.

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до "Захарково"

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до "Захарково"
В столице начался новый сезон речных прогулок. Вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до причала "Захарково" на правом берегу Химкинского водохранилища.

Выбор читателей

09/05ВтрПугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 08/05Пнд"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 08/05Пнд"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 09/05Втр"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 09/05Втр"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд 08/05Пнд"Совсем ку-ку?": укатившая из России Волочкова выставила перед людьми голую грудь