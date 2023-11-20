На проспекте Мира открылась новая конечная станция электробусов

Она обслуживает маршрут т14.



Москва продолжает развивать инфраструктуру экологически чистого транспорта. На проспекте Мира у станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК) открылась конечная станция электробусов. На территории площадью 5,1 тысячи квадратных метров расположено здание для персонала и три зарядных устройства.

Станция обслуживает маршрут т14, на котором ходит 15 электробусов. Маршрут обслуживает северо-восточные и восточные районы столицы, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для водителей созданы комфортные условия работы. В здании на территории станции оборудовали комнаты отдыха, кабинеты предрейсового осмотра, места приема пищи, душевые кабины и санузлы. Вход осуществляется по пропускам.

Ежегодно столичный парк экологически чистого транспорта пополняется новыми электробусами. К концу текущего года их количество превысило 1,3 тысячи. Через пять лет две трети подвижного составу будут составлять электробусы.

В 2023 году Москва получила еще 200 машин. Город закупает электробусы только у российских производителей, что дает гарантию их исправности. В 2024 году в столицу придет 1,2 тысячи машин.

В 2022 году в Москве открылся электробусный парк "Красная Пахра". Он обслуживает районы Троицкого и Новомосковского административных округов. В июле 2023 года электробусный парк появился в районе Митино (Северо-Западный административный округ). Это позволило увеличить количество электробусов на маршрутах, улучшить транспортную доступность и связь с другими районами. Время ожидания на остановках сократилось на 30%.

Третий электробусный парк появится на востоке Москвы в районе Новокосино. Он откроется до конца 2023 года. Для местных жителей будет создано 200 новых рабочих мест.

В следующие три года Москва направит на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Город продолжит закупать экологически чистый транспорт – электробусы, трамваи, вагоны метро, современные поезда для Московских центральных диаметров (МЦД). В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.

