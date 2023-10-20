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Четверг 16 ноября

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Осенью на ВДНХ пройдут новые выставки

Осенью на ВДНХ пройдут новые выставки
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Жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и культурой не только России, но и союзных стран.

Главный выставочный комплекс города осенью порадует жителей и гостей российской столицы новыми выставками. Расширить кругозор в истории и культуре не только нашей, но и союзных стран посетителям ВДНХ помогут многочисленные экспозиции: от миниатюрных рисунков на зернах, до величественных замков.

К примеру, на фотовыставке "Замки Беларуси: Мир — Несвиж. Презентация туристического потенциала Республики Беларусь" все желающие смогут ближе узнать о союзной стране. Экспозиция в выставочно-торговом центре РБ (павильон №18) познакомит гостей с уникальными памятниками белорусской культуры – замками Мир и Несвиж. Посетить выставку можно бесплатно до 30 октября.

В центре Республики Молдова (павильон №10) представлены уникальные микроминиатюры авторства омского мастера Анатолия Коненко. Не случайно выставка называется "Сибирский Левша". Посетители с помощью микроскопа смогут рассмотреть рисунки на рисовых и маковых зернышках, крошечные музыкальные инструменты и книги, караван верблюдов в ушке иголки, а также орнаменты на косточках плодовых деревьев.

Посетители центра Республики Армения (павильон №68) смогут ближе познакомится с национальной культурой закавказской страны через картины Яниса Кирякиди. Художник использует различные стили и форматы. Выставка "Воссоединение" будет работать до 21 ноября – вход свободный.

Гости также могут отправиться в павильон Республики Азербайджан, где представлены гипсовые, мраморные и деревянные скульптуры народных мастеров, выполненные в 40-50-е годы в стиле социалистического реализма. Кроме того, посетители экспозиции смогут узнать о нефтяной промышленности Российской империи.

Познакомиться с изменчивой модой XIX столетия с 26 октября можно будет в павильоне "Рабочий и колхозница". На экспозиции будут представлены более 400 подлинных предметов эпохи: одежда, обувь и аксессуары. Большинство экспонатов переданы частными собраниями и считаются довольно редкими.

Наконец, в Музее гаража особого назначения ФСО России пройдет выставка "Железнодорожная модель". С 28 октября все желающие смогут посмотреть миниатюрные модели железных дорог нашей страны и многое другое.

20 октября 2023, 10:01
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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