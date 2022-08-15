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Мой район
В Таганском районе Москвы создают новое общественное пространство

В Таганском районе Москвы создают новое общественное пространство

Еще один квартал Таганки между Новорогожской и Нижегородской улицами стал уютнее и зеленее.
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Программа "Мой район", запущенная несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, является одним из главных двигателей развития города. Благодаря этому проекту улучшается транспортная доступность столичных районов, повышается качество жизни граждан, да и мегаполис становится гораздо красивее и современнее.

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В настоящий момент в восточной части Таганского района приводят в порядок огромный квартал. Речь идет о территории между улицами Новорогожская и Нижегородская. Работы там завершатся в сентябре этого года.

Специалисты расширили все дорожки и тропинки, зонировали участки, оборудовали восемь детских площадок, создали четыре многофункциональные зоны для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также пять зон с тренажерами для силовых тренировок.

Пожилые люди смогут насладиться тихим отдыхом на удобных скамейках. Там же для них установили специализированные спортивные тренажеры.

Территорию не забудут озеленить. В квартале высадят свыше 700 деревьев и кустарников, разобьют цветники, уложат газоны.

Кстати, в прошлом году благоустроили прилегающие к этому кварталу дворы на Нижегородской и Большой Калитниковской улицах.

Говоря о развитии Таганского района, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" благоустроены парки Таганский и детский, скверы (у Калитниковского пруда, в Большом факельном переулке, на улице Рогожский вал), порядка 50 дворов, около 10 улиц, а также территории 30 школ и детских садов.

Кроме того, обустроены велодорожки на Яузском бульваре, открыты детский сад на 90 мест и детский технопарк "Вертикальный взлет", проведена реконструкция 11 спортивных площадок, завершена реставрация Московского театра на Таганке.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Таганском районе отремонтируют многоэтажку в Большой Власьевский переулке. В том доме с 1981-го по 2001-й жилзнаменитый совесткий авиаконструктор Алексей Туполев.

Специалисты восстанавливают крышу, фасад, подвал, а также меняют инженерные системы многоэтажки, устанавливают новые входные группы, ремонтируют балконы. Подробнее о том писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 15 августа 2022, 10:42 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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