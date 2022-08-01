Костюмированный бал, шоу гимнастов и рок-концерт: события в московских парках на этой неделе

Что стоит посетить в парках Москвы в ближайшие дни – в материале "Дни.ру".

Все лето в Москве проходят различные тематические фестивали. В основном их поводят в городских парках и садах. Так, на этой неделе в столице организуют спортивные тренировки, творческие уроки, рок-концерт, костюмированный бал, шоу-воздушных гимнастов и многое другое. Для посещения некоторых мероприятий необходима предварительная регистрация.

В парке "Красная Пресня" для детей старше семи лет 2 и 4 августа на скейт-площадке (Мантулинская улица, 5) проведут бесплатные тренировки по скейтбордингу. Нужно предварительно зарегистрироваться.

3 августа в 15:00 в зоне отдыха "Левобережье" (напротив пляжной зоны) начнется бесплатное музыкальное занятие. Преподаватель одной из столичных школ рока попробует научить как взрослых, так и детей играть на барабанах, синтезаторе, электрогитаре или бас-гитаре. Регистрация не нужна.

4 августа к 18:30 в парке "Северное Тушино" всех желающих будут ждать на просмотр фильма Бориса Волчека "Командир счастливой "Щуки". Чтобы посмотреть фильм в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", необходимо предварительно зарегистрироваться.

Любители рок-музыки смогут собраться в парке "Фили" на фестивале Top Fili music 3 августа в 19:00. Группа "Алоэ" и музыкант Павел Фахртдинов выступят на главной сцене. Для посещения концерта регистрация не нужна.

В этом же парке, но 6 августа, кандидат медицинский наук Александр Шишонин проведет оздоровительно-просветительскую прогулку для людей старшего поколения. Собравшиеся пройдут по аллеям зоны отдыха и поговорят о простых правилах, которые помогут продлить жизнь, сохранить и укрепить здоровье. Сбор в 9:30 возле главного входа в парк "Фили".

Там же в 13:00 пройдет встреча из цикла "Исторические экскурсии по парку Фили". На сей раз историк-искусствовед Николай Даниленко расскажет собравшимся об усадьбе Нарышкиных и ее окрестностях. Место встречи – улица Ворошиловский парк, 5. Предварительная регистрация осуществляется на специальном сайте.

В летнем кинотеатра парка "Фили" в тот же день в 20:00 начнется шоу воздушных гимнастов. Вход свободный.

Кино под открытым небом можно будет посмотреть в Таганском парке в эту пятницу, 5 августа. В 20:00 на главной площади зоны отдыха начнут показывать фильм 1958 года "Дело "пестрых". Чтобы посмотреть картину, рассказывающую о судьбе бывшего разведчика, регистрироваться не нужно.

В парке "Ходынское поле" на 6 августа запланирована силовая тренировка для тех, кто хочет укрепить мышцы и повысить выносливость. Начало в 10:00 на поляне за павильонов "Здоровая Москва". Регистрация не нужна.

Измайловский парк приглашает на настольные игры к 12:00 в павильон "Библиопарк". Можно прийти как одному, так и всей семьей. Вход свободный.

В этот же день, 6 августа, в парке "Кузьминки" пройдут мероприятия, на которых собравшиеся вспомнят творчество Агнии Барто. Приглашены к участию дети старше трех лет и их родители. Литературная викторина начнется в 12:00 на центральной площади – справа от сцены. Позже проведут творческое занятие по изготовлению книжки-малышки в технике пластилинографии. Чтобы принять участие, предварительная регистрация не нужна.