В Москве отремонтируют Дом на Набережной и Дом с башенкой на Смоленской площади

В Доме на Набережной уже заменили сеть электроснабжения.



Все столичные дома со временем нуждаются в капитальном ремонте. В Москве реализуется самая масштабная в стране программа капремонта жилых домов. В нее до 2044 года вошло 28,5 тысячи домов, среди которых есть знаменитые. Общая площадь этих строений – более 275 миллионов квадратных метров.

Например, продолжается ремонт Дома на Набережной (Серафимовича, 2), который был построен в 1931 году по проекту Бориса Иофана. Тогда оно было самым большим жилым домов в Европе.

В прошлом году в 19-м подъезде установили новый лифт, который соответствует всем современным стандартам. Также в доме заменили сеть электроснабжения. Замена сети водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, пожарного водопровода и ремонт подъезда завершатся в 2022-м.

Сейчас ремонтируют и Дом с башенкой, построенный в 1951 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Специалисты реставрируют фасад здания и его сложный декор, подъезды, приводят в порядок подвальные помещения. Строение является памятником архитектуры.

Продолжается реконструкция 3-го дома в Большом Палашевском переулке, в котором жила народная артистка СССР Фаина Раневская. Там восстанавливают кровлю, подвальные помещения, меняют окна в подъездах, обновляют инженерные магистрали и систему газоснабжения. Все работы планируют завершить до конца этого года.

В 2023-м в доме 2/6 на Большой Бронной улице отремонтируют крышу, подъезд, подвальное помещение, заменят все инженерные системы, освежат фасад. Этот дом изменен знаменитыми жильцами. Здесь жили, например, Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Валентин Плучек.

На 16-м этаже находится музей-квартира пианиста Святослава Рихтера. Он здесь жил со своей супругой – певицей Ниной Дорлиак.

К слову, этот дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Здание выделяется от рядом находящихся строений крупными окнами и высотой.

В плане с 2021 по 2023 годы отремонтировать 4 437 домов, общая площадь которых составляет 34,2 миллиона квадратных метров. В 2022 году начнут ремонтировать 1,7 тысячи зданий.