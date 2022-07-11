В Капотне и на Соколе открылись две поликлиники нового московского стандарта

В Москве уже обновлены 54 поликлиники.



В коридорах толпы пациентов, ожидающих приема врачей – нередкое явление в старых поликлиниках. Большинство из них попросту не отличается комфортностью. Однако скоро в Москве многие поликлиники станут более удобными для людей.

Всего за несколько лет столичные власти превратили разрозненные и не очень гостеприимные госучреждения в сеть центров "Мои документы". Теперь похожая задача реализуется в сфере здравоохранения.

В Москве продолжается масштабная программа капремонта поликлиник по новому московскому стандарту. Такие медучреждения становятся более удобными и комфортными. В каждом здании работают врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях — еще и специалисты по пяти узким направлениям.

В столице обновлены 54 поликлиники. Две последних – в Капотне и на Соколе. Речь идет о детско-взрослой поликлинике (3-й квартал Капотни, 27) и филиале № 1 городской поликлиники № 62 (Чапаевский переулок, 4). Качественная медицинская помощь стала доступной для 67 тысяч жителей этих двух районов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в двух поликлиниках обновлены все инженерные системы, выполнена современная внешняя и внутренняя отделка, в кабинетах врачей и общих зонах поставлена эргономичная мебель, заменена медицинская техника на современное оборудование. Прилегающая территория благоустроена.

"Все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков", – отметила Ракова.

В программу обновления столичных поликлиник входит в общей сложности 200 зданий – то есть почти половина амбулаторного фонда Москвы.

Пока продолжается ремонт в какой-либо поликлинике, ее пациенты получают помощь в другом медучреждении. При записи им нужно обращать внимание на адрес. Подробная информация опубликована на портале mos.ru, а также на сайтах медорганизаций. Также можно проконсультироваться по телефону +7 495 531 69 98. Справочная служба работает с 8:00 до 20:00 в будни и с 8:00 до 16:00 – в выходные.