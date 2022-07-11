В парке "Кусково" возле стадиона "Фрезер" появятся скейт-парк и памп-трек

В 2022 году лесопарк "Кусково" ждет реабилитация, поскольку на этой территории мало мест для отдыха, они размещены неравномерно, существующие детские и спортивные площадки устарели, пруды обмелели, берега покрылись зарослями и мусором, основные участки не освещены, видеонаблюдение отсутствует.
В рамках работ по реабилитации в парке сделают скейт-парк и памп-трек. Эти объекты появятся на том месте, где раньше была площадка – недалеко от стадиона "Фрезер" (со стороны прилегающего участка Северо-Восточной хорды. Для создания спортивных объектов вырубать деревья не станут.
Уже подготовлена дренажная система, смоделированы элементы скейт-парка из щебня и песка, сделано основание для памп-трека. Рабочие отшлифуют и покроют специальным защитным составом верхний слой фигур, сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
К слову, памп-трек будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. Геометрия трассы спроектирована с учетом пожеланий профсообщества спортсменов. Предусмотрены траектории как для новичков, так и для опытных спортсменов. Общая длина трассы – 335 метров.
Скейт-парк площадью 1,83 тысячи квадратных метров будет полноценным тренировочным центром экстремальных видов спорта с перилами, пирамидами, боксами. Смогут кататься велосипедисты, самокатчики, скейтбордисты. Очевидно, что у молодежи, занимающейся экстремальными видами спорта, появится новый центр притяжения.
Также стоит отметить, что в парке будут воркаут-зоны и велодорожки. Запланирована реконструкция стадиона "Фрезер". Там сделают современное футбольное поле, беговые дорожки, площадки для мини-футбола, два теннисных корта, зону для текбола. Зимой появится каток.
Ранее сообщалось, что на границе Битцевского леса появятся четыре скейт-парка и два памп-трека. Новые спортивные объекты появятся под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком в Сумском проезде, около станции метро "Улица Академика Янгеля" и на улице Айвазовского. Подробнее об этом писали "Дни.ру".