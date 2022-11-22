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От "Пыхтино" до "Внуково": завершается облицовка метромоста через реку Ликову

От "Пыхтино" до "Внуково": завершается облицовка метромоста через реку Ликову

Более чем на три четверти завершилась облицовка метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет две новые станции Солнцевской линии – "Пыхтино" и "Внуково".
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Облицовка осуществляется ламелями – жалюзийными экранами, которые будут защищать метромост от атмосферных воздействий. Также материл выполняет декоративную функцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

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Кроме того, подходит к концу монтаж металлоконструкций кровли. Монолитные работы полностью завершены, уточнил заммэра.

Сооружение станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста. Объект примыкает к строящейся станции "Пыхтино", где в настоящее время монтируют инженерные системы и продолжается архитектурная отделка пассажирской и технической зон.

Дизайн "Пыхтино" посвящен авиационной тематике. Конструкции на потолке станции будут напоминать турбины самолета. Одну из стен украсят изображениями воздушных судов СССР.

Открытие "Пыхтино" и "Внуково" запланировано на 2023 год. Станции улучшат транспортное обслуживание многих районов Троицкого и Новомосковского административных округов.

Решение о продлении Солнцевской линии до "Внуково" принято в 2017 году. Строительство метромоста через Ликову станет финальным этапом возведения участка.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сеть столичной подземки за последние 11 лет увеличилась в полтора раза. Возведено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два центральных диаметра.

В ближайшие годы построят Троицкую линию до одноименного городского округа в Новой Москве, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. Метро дойдет до районов Северный и Гольяново.

На Люблинско-Дмитровской линии появится станция "Южный порт", на Кольцевой – "Суворовская" с переходом на "Достоевскую". В ближайшие годы 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро.

Крупнейшим проектом метростроения в Москве является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Продолжаются работы на восточном участке. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут, создаст новые маршруты передвижения. Строительство завершится к началу 2023 года.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Проектное решение станции "Внуково". Изображение: Mos.ru
Автор: 22 ноября 2022, 12:05 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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