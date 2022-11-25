Какие детские площадки строят в Москве

Кубик Рубика, деревня хоббитов, сказочные корабли и другие интересные детские площадки Москвы в материале "Дни.ру".

Раньше детские площадки в Москве были одинаковыми, а более интересные приходилось искать. Сегодня же в столице такие площадки сложно назвать типичными. Они совершенно разные. В таких местах дети не просто играют, а развиваются интеллектуально и физически.

В 2022 году в Москве благоустроили порядка 2,6 тысячи дворов, в которых создали игровые зоны. Новые площадки для детей появлялись на бульварах, в скверах и парках. Свыше 740 таких зон создали на территориях образовательных учреждений.

Например, возле домов 29 и 35 на Ленинградском шоссе появился гигантский двойной кубик Рубика, который можно изучать изнутри. А в благоустроенном сквере на Синявской улице есть необычная песочница – с уменьшенной копией экскаватора. Там ребенок может почувствовать себя строителем или кладоискателем. Интересными для малышей могут быть беседка в виде вагончика и интерактивный паззл для составления слов.





На набережной канала имени Москвы появилась детская площадка с пришвартованным большим кораблем для игр. С палубы открывается отличный вид на воду. В Терлецком лесопарке создали площадку, которая напоминает сказочные домики. На окраине леса есть детский городок в виде замка с шестью башенками, связанными между собой переходами.

Девять детских площадок обустроили в лесопарке "Кусково": "Белкин двор", "Сад жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-боровичка", "В зарослях кувшинки". Все они посвящены сказочной тематике, но каждая индивидуальна.

Недалеко от станции метро "Свиблово", в сквере "Знаки зодиака" появилась мини-деревня хоббитов. Там построили небольшие домики, которые напоминают маленьких героев популярного фильма. Дети могут полазать внутри и взобраться на сами сооружения с помощью лесенок и скалодромов, а также показаться с горок.

В поселении Рязановское создали детский городок. Там ребята смогут весело и увлекательно провести время. Эту площадку сделали по просьбам жителей СНТ "Луч". В Роговском обустроили три новых детских площадок. Там есть сказочные домики и деревянные игровые комплексы.

В парке "Марьинский ручей" в Филимоновском появились качели, высота которых достигает пять метров. В экопарке "Природный", который находится в Десеновском, теперь есть игровая площадка в экостиле.

Довольно необычные детские площадки были созданы в парке "Борисовские пруды". Первая называется "Космическая станция". Она состоит из двух зон – для малышей и детей постарше. Вторая игровая площадка называется "Башня" (с песочницей "Вигвам"). Он выполнен из массива лиственницы и сосны. То есть этот комплекс безопасный и экологичный.

А в Битцевском лесу в настоящий момент создают свыше 10 локальных рекреационных центров с различными площадками для детей любого возраста. Они понравятся как малышам, так и подросткам. Там появятся башенные комплексы с горками, паутинками, лазилками, полосами препятствий, качалками и песочницами.