Более 100 км опорных дорог ремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

По данным областного ведомства, в текущем сезоне планируется отремонтировать свыше 50 участков опорной сети общей протяженностью более 220 км. Уже уложено порядка 67 км покрытия на 20 участках в 15 округах.
«Опорная сеть — это транспортный каркас региона: по этим дорогам проходит основной объем перевозок пассажиров и грузов. Приведение ее участков в нормативное состояние — одна из ключевых задач», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Более 10 км покрытия заменено на трех участках Егорьевского шоссе, где также появится новая разметка. В Егорьевске отремонтировали участок от развязки с Рязанской улицей до деревни Ширяевской, где расположены школа и спорткомплекс.
В Шатуре обновили участок от Шарапово до Бармино, ведущий к школе и поликлинике в Середниково, а также дорогу через Дерзковскую до Гришакино.
В Серпухове привели в порядок участки шоссе между Волосово и Старыми Кузьмёнками (школа и церковь) и в Васильевском (школа, дом культуры и лыжная трасса).
В Долгопрудном ведутся работы на Новом шоссе — подъездной дороге к аэропорту Шереметьево.
В Коломне ремонтируют 15 км дороги «Коломна – Сельниково – Левино».
В Серебряных Прудах меняют 6,5 км покрытия между Успенским и Аннино — это обеспечивает проезд к трассе Р-22 «Каспий».
Всего к осени по нацпроекту отремонтируют более 150 участков региональной сети общей протяженностью свыше 560 км.