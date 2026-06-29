Более 100 км опорных дорог ремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

В Московской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" обновляют более 100 км асфальтобетонного покрытия на 16 участках региональных дорог опорной сети, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По данным областного ведомства, в текущем сезоне планируется отремонтировать свыше 50 участков опорной сети общей протяженностью более 220 км. Уже уложено порядка 67 км покрытия на 20 участках в 15 округах.

«Опорная сеть — это транспортный каркас региона: по этим дорогам проходит основной объем перевозок пассажиров и грузов. Приведение ее участков в нормативное состояние — одна из ключевых задач», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Более 10 км покрытия заменено на трех участках Егорьевского шоссе, где также появится новая разметка. В Егорьевске отремонтировали участок от развязки с Рязанской улицей до деревни Ширяевской, где расположены школа и спорткомплекс.

В Шатуре обновили участок от Шарапово до Бармино, ведущий к школе и поликлинике в Середниково, а также дорогу через Дерзковскую до Гришакино.

В Серпухове привели в порядок участки шоссе между Волосово и Старыми Кузьмёнками (школа и церковь) и в Васильевском (школа, дом культуры и лыжная трасса).

В Долгопрудном ведутся работы на Новом шоссе — подъездной дороге к аэропорту Шереметьево.

В Коломне ремонтируют 15 км дороги «Коломна – Сельниково – Левино».

В Серебряных Прудах меняют 6,5 км покрытия между Успенским и Аннино — это обеспечивает проезд к трассе Р-22 «Каспий».

Всего к осени по нацпроекту отремонтируют более 150 участков региональной сети общей протяженностью свыше 560 км.