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Понедельник 29 июня

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Система ПВО нейтрализовала два беспилотника, летевших на столицу – Собянин

Система ПВО нейтрализовала два беспилотника, летевших на столицу – Собянин
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Надежный противовоздушный щит столицы в очередной раз доказал свою безупречную эффективность, предотвратив потенциальную угрозу для миллионов мирных жителей мегаполиса.

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили попытку нарушения воздушного пространства столичного региона. На подступах к Москве были своевременно обнаружены и ювелирно ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Официальное подтверждение данной информации поступило напрямую от мэра столицы Сергея Собянина. В своем личном канале в популярном мессенджере "Макс" градоначальник оперативно проинформировал граждан о текущей ситуации, подчеркнув, что угроза полностью нейтрализована и ситуация находится под абсолютным контролем.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в строгом и лаконичном официальном заявлении главы города.

В настоящий момент территории, где зафиксировано падение фрагментов уничтоженных воздушных целей, надежно оцеплены. К работе немедленно приступили профильные ведомства, включая сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов и дежурные бригады скорой медицинской помощи. Главная задача специалистов на данном этапе — обеспечить тотальную безопасность периметра и исключить любые малейшие риски для гражданского населения. Взрывотехники и следователи проводят детальный осмотр места происшествия, собирая материальные доказательства для дальнейшего глубокого анализа. Оперативные службы действуют по четко отработанному алгоритму, который позволяет минимизировать последствия подобных инцидентов и сохранить привычный ритм жизни огромного города.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2026, 12:03
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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