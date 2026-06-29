Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах

Мария Порошина экстренно госпитализирована Тесты Тимур Родригез тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы "Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным "Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа "Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

Лента новостей

Понедельник 29 июня

00:15Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах 18:35Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь 15:21Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения 07:50Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 18:36Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 15:45Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 12:23Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 07:43Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 19:56Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости 19:12Назван экспресс-метод, который сотрет целлюлит с вашего тела за 10 дней 18:11Вскрылся секрет омоложения, о котором молчат врачи 17:04Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске 15:47Тимур Родригез тайно женился на Кате Кабак после громкого развода 13:32Губернатор Подмосковья представил Матвиенко формат индустриальных парков "все включено" в Минске 13:03Прячет миллионы: вскрылась позорная правда о доходах беглого Макаревича* в России 10:51Лишенную хитов Софию Ротару жестко смешали с грязью в России 09:19Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована в Москве 00:43Ни в коем случае не делайте этого 26 июня, в день "Задери хвосты", чтобы не лишиться всего 18:20Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег 17:52На форуме "Мы – Россия" в Подмосковье молодежь обучают тактической медицине и противодействию фейкам 17:47Диеты умерли. Доказательная медицина объясняет, почему 17:03Вымолила прощение: вот на что пошла опальная Ивлеева после позорного бойкота, чтобы вернуться на ТВ 15:03"Я с приветом!": планирующий ребенка Прохор Шаляпин решился на неожиданное признание 13:15На фестивале "Моспитомца" на ВДНХ горожане смогут найти четвероногого друга 13:03Мэр Москвы объявил о приеме заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 12:39"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки 10:34Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва 09:26Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак 00:24Солнце поворачивает на зиму: какая мистическая опасность подстерегает каждого из нас 25 июня 18:28Фатальное промедление: как лишняя доля секунды при ходьбе выдает скорую смерть 17:04Пришло время платить по долгам: сбежавшую из России Аллу Пугачеву прижали к стене 14:49Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов 14:09Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице 13:24"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко 11:21В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири 10:48Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной 09:49Ушел с одним чемоданом: взбешенная Бородина с пеной у рта бросилась на защиту мужа 00:13Ни в коем случае не трогайте это на улице 24 июня: навлечете страшное проклятие и нищету 17:46Десятки россиян привезли с элитных Мальдив смертельно опасный вирус 15:30Секретный ритуал для гипертоника: почему после тарелки овощей нужно срочно съесть это 13:19Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет 12:38Капремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября 11:48Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? 10:37Боялся: вскрылась горькая тайна Виктора Цоя 09:25"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей 00:37День жутких знамений: почему наши предки боялись 23 июня как огня и наглухо запирали двери 17:36Стыд потеряла: полуголая Наталья Штурм выставила напоказ самое сокровенное 16:21Раскрыт шокирующий рецепт вечной молодости от легендарной Натальи Бехтеревой 15:25В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций 14:10Скрытая угроза в вашем холодильнике: какой популярный продукт теряет пользу уже через неделю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах

Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах
311

Этот мистический летний день таит в себе невидимую угрозу для каждого, кто рискнет нарушить главное правило абсолютной тишины и осмелится вступить в конфликт с древними силами природы.

В народном календаре 29 июня — дата невероятно загадочная и полная необъяснимых явлений. Православная церковь в этот день чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Однако в народе этот праздник издревле прозвали днем Тихона Тихого. Наши предки с трепетом наблюдали, как именно в это время окружающий мир словно ставит жизнь на паузу. Певчие птицы внезапно замолкают, лесные звери прячутся в глубокие норы, а солнце на небосводе, по старинным поверьям, замедляет свой привычный ход. Природа замирает, и человеку следует сделать то же самое, иначе беды не миновать.

Проклятие крика: почему шум притягивает нищету

Главное правило 29 июня — соблюдать тотальную тишину. В день Тихона Тихого категорически запрещалось повышать голос, кричать, громко смеяться или выяснять отношения. В народе свято верили: любой громкий звук в этот день работает как маяк для темных сил.

Тот, кто осмелится нарушить покой природы, рискует моментально лишиться финансового благополучия. Нечисть, привлеченная шумом, способна вытянуть из крикуна всю жизненную энергию, наслав на его дом бесконечную череду мелких аварий, поломок и крупных денежных потерь. Спокойствие и умиротворение — вот ваша главная броня на ближайшие сутки.

Любовное табу: крест на личной жизни

Особая опасность 29 июня подстерегает влюбленные пары. В этот день наложен строжайший запрет на любые романтические начинания. Старики предупреждали: если сегодня устроить свидание, признаться в любви или, что еще хуже, сыграть помолвку, отношения обречены на крах.

Брак, задуманный на Тихона, обернется горькими слезами, изменами и скандальным разводом. Считалось, что чувства, озвученные в день природной тишины, быстро угаснут и превратятся во взаимную ненависть. Лучшее, что могут сделать партнеры сегодня — провести время порознь или в абсолютном молчании, занимаясь рутинными домашними делами.

Избавление от мук: тайная сила святого

Несмотря на суровые запреты, день Тихона Тихого несет в себе и мощную целительную силу. Издавна святой Тихон считался главным заступником для тех, кто страдает от невыносимой зубной боли.

Наши предки верили, что искренняя молитва, произнесенная в этот день шепотом, способна усмирить даже самую сильную хворь. Существовал и особый обряд: больной должен был найти в лесу старый дуб, прикоснуться к его коре щекой со стороны больного зуба и мысленно попросить дерево забрать хворь себе. Удивительно, но многие утверждали, что боль отступала мгновенно.

Жесткие запреты: чего еще нельзя делать 29 июня

Чтобы не навлечь на свою семью проклятие, в день Тихона Тихого следовало неукоснительно соблюдать еще несколько важных правил.

  • Запрещено месить тесто и печь пироги. Любая выпечка, затеянная 29 июня, неминуемо приведет к финансовому краху. Тесто не поднимется, а вместе с ним "опадут" и все ваши доходы.
  • Нельзя лениться и спать до обеда. Хотя день и называется Тихим, безделье строго наказывается. Тихон благоволит только тем, кто усердно и молчаливо трудится. Лентяи рискуют провести весь год в нужде.
  • Не приносите в дом сорванные цветы. Полевые букеты, поставленные в вазу сегодня, притянут в жилище тяжелую энергетику увядания и спровоцируют болезни у домочадцев.
  • Избегайте новых начинаний. Любые важные проекты, сделки или переезды, стартовавшие 29 июня, застрянут на мертвой точке. Подождите хотя бы сутки, чтобы не спустить деньги и время на ветер.

Подсказки природы: точный прогноз на будущее

Внимательно наблюдая за окружающим миром в день Тихона Тихого, люди составляли безошибочный прогноз погоды на весь остаток лета.

  • Если утром на окнах осела густая роса — ждите ясного, жаркого и очень комфортного июля.
  • Папоротник свернул свои листья в трубочку — верный знак скорого и затяжного ливня.
  • Если дождевые черви массово выползают на поверхность земли — впереди мощная гроза с ураганным ветром.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2026, 00:15
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде

Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея

Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь

Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь
Середина лета готовит для миллионов людей крутые виражи в личной жизни, но только четырем избранникам звезд суждено пережить встречу, которая изменит все раз и навсегда. Июль — это не просто экватор лета, а время настоящей любовной лихорадки.

Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения

Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения
Шокирующее известие о внезапной гибели всемирно известного эпатажного музыканта буквально раскололо сеть на два лагеря. Мировая музыкальная индустрия замерла в леденящем душу ожидании, а социальные сети разрываются от шока и недоумения.

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде

Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде
Один единственный легкомысленный поступок, совершенный у открытого водоема в этот таинственный июньский день, может навсегда утащить человека на самое глубокое дно жизненных несчастий и сокрушительных бед. В народном календаре 28 июня — день Фита и Амоса, время, когда лето полностью заявляет о своих правах, а природа достигает пика своего буйного роста.

Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт

Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт
Сверкающие огни колеса обозрения и бодрые крики на крутых виражах могут в мгновение ока превратиться в кошмар наяву, если не знать, какую чудовищную цену платит наш организм за минутную эйфорию. Летний зной и жажда острых ощущений гонят толпы людей к кассам парков развлечений.

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем
Я, Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии рассказываю, чем на самом деле вызваны наши сильные эмоции к другим людям. Иногда человек ещё ничего не сделал.

Выбор читателей

27/06СбтКапкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 27/06СбтКак привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 27/06СбтВлюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 27/06СбтБилет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 28/06ВскСмертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 28/06ВскТрагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения