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Не путайте новости со сплетнями!": покалеченный Дибров жестко заткнул врунов после слухов о разбитой голове

Не путайте новости со сплетнями!": покалеченный Дибров жестко заткнул врунов после слухов о разбитой голове
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Противоречивые новости о страшных увечьях известного телеведущего заставили поклонников не на шутку поволноваться за жизнь своего кумира.

В последние дни информационное пространство буквально взорвалось от пугающих сообщений. В прессу просочились слухи о том, что знаменитый шоумен якобы разбил голову во время бурного отдыха в одном из столичных заведений и был экстренно госпитализирован. Ситуация накалилась до предела, поэтому звездному мэтру пришлось лично выйти на связь и успокоить взволнованную общественность.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Дмитрий Дибров жестко заткнул врунов, сплетничавших о пьяных загулах и разбитой голове.

"Все прекрасно. Вы видите разницу между новостями и сплетнями? Я действительно рекомендую молодым людям читать Достоевского. Это правда. Но дело в том, что ко мне, как и к вам, подходят за день миллион всяких молодых людей и девушек, — заявил Дибров журналистам.

Однако дыма без огня в суровом мире шоу-бизнеса не бывает. Пока сам телеведущий отшучивался и рассуждал о высоком искусстве, вскрылись куда более пугающие детали его реального состояния. Оказалось, что медицинская помощь звезде экранов все-таки потребовалась, причем весьма серьезная. Точки над "i" расставила молодая экс-супруга шоумена Полина Диброва. Девушка развеяла нелепые слухи, но подтвердила страшный факт: ее знаменитый муж действительно получил тяжелую травму. Выяснилось, что Дмитрий Дибров крайне неудачно упал с лестницы и сломал руку.

Травма оказалась настолько коварной, что под угрозой оказалась полноценная жизнь и карьера телеведущего. В кулуарах начали шептаться о самом страшном. Популярные новостные паблики забили тревогу: журналисты сообщали, что если звездный пациент срочно не ляжет под нож хирурга, его правая конечность может навсегда потерять подвижность. В прессе появились пугающие подробности о стремительно развивающемся отеке нервных окончаний и полном онемении пальцев. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти руку именитого пациента и вернуть ему радость движения. Сейчас жизни и здоровью Дмитрия Диброва ничто не угрожает.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2026, 13:45
Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
НТВ / "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дибров побил Меньшикова на премьере

Певец Марк Тишман.
Телеведущая Елена Малышева.
Хореограф Егор Дружинин с супругой Вероникой.
Телеведущая Анфиса Чехова.
Ее коллега Арина Шарапова.
Актриса Надежда Сысоева и генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.
Певица Нюша.
Актер Олег Меньшиков с женой Анастасией.
Телеведущий Дмитрий Дибров.
Телеведущая, модель и дизайнер Мария Кравцова.
Бизнес-леди Екатерина Одинцова.
Певец Валерий Сюткин.
Актриса Ирина Безрукова.
Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым.

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