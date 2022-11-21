Самые популярные квесты и квизы в Москве

Сервисы "Узнай Москву" и Russpass делают прогулки по столице увлекательней.

В 2022 году количество участников приключенческих игр и познавательных викторин на портале "Узнай Москву" увеличилось на 71%. Сейчас их более 44 тысяч человек. Популярностью также пользуется цифровой туристический сервис Russpass, на котором также есть тематические квесты.

Среди пользователей этого сервиса большой популярностью пользуется экскурсия-квест "Внутри Бульварного кольца: Москва французская", в программу которого входит посещение храма Святого Людовика Французского, особняков Лансере и Бенуа, французского лицея имени Александра Дюма, здания банка "Лионский кредит", торгового дома Депре, зданий первых французских ресторанов Москвы.

Второе место по популярности на сервисе Russpass занимает квест "Москва на ладони", который проходит на смотровой площадке Останкинской башни. Его участники должны разыскать с высоты 337 метров самые известные достопримечательности российской столицы.

"Сокровища Новослободской" – тоже популярный квест на сервисе. Этот квест посвящен архитектуре. Участникам предлагается прогуляться от станции метро "Достоевская" до станции "Новослободская", а также найти знаки, символы и таблички, которые сохранились на зданиях до наших дней.

Пользователи Russpass также интересуются детским квестом "Поехали!", который подготовили в Музее космонавтики. Там дети знакомятся с экспозицией и узнают об обучении космонавтов, создании космического корабля и других интересных фактах, связанных с космонавтикой. После этого ребята отвечают на вопросы и разгадывают шифр. Это поможет им найти план с заданиями и отправиться на поиски космических призов.

На сайте "Узнай Москву" тоже много квестов и квизов, а точнее – порядка 100, включая семь новых, которые появились в этом году. Теперь на портале есть интересный квиз "Московские игры Петра I", викторины ко Дню города, Дню реставратора и Дню Победы, викторина "Наследие моего района", викторина ко Всемирному дню здоровья и викторина к юбилею Государственного исторического музея.

Самым популярным на портале остается интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Насчитывается свыше 13 тысяч участников. Пользователи также интересуются квестом по Музей космонавтики "Время первых с Чевостиком". Их уже 12 тысяч.