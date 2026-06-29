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Понедельник 29 июня

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"Осталось три месяца": смертельно больная звезда честно ответила на обвинения во лжи и пиаре на раке

"Осталось три месяца": смертельно больная звезда честно ответила на обвинения во лжи и пиаре на раке
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Шокирующее признание известной светской львицы о борьбе со смертельным недугом разделило шоу-бизнес на два лагеря и спровоцировало громкий скандал.

Отечественный бомонд сотрясает очередной публичный конфликт с привкусом настоящей трагедии. Блогер Валерия Чекалина, которую миллионы поклонников знают как Лерчек, пришла на откровенный разговор к журналистке Надежде Стрелец. Девушка призналась, что на самом деле живет с четвертой стадией рака желудка. Однако вместо сочувствия и слов поддержки на нее обрушилась лавина хейта и обвинений в циничном обмане.

Валерия выглядит роскошно, продолжает вести активный образ жизни. Ее бьющая через край энергия буквально взбесила публику. Звезда открыто заявляет, что цепляется за каждый прожитый день и не собирается тратить драгоценное время на слезы.

"Временами мне плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, то я беру от жизни все. Я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось три месяца, а может 30 лет", — откровенно поделилась знаменитость.

Поддержка близких людей и железный внутренний настрой помогают ей держаться на плаву. Но в искренность этих страшных слов поверили далеко не все. В социальных сетях моментально развернулась настоящая травля. Хейтеры обвиняют блогера в том, что она просто придумала диагноз ради снятия обвинений, охватов и раскрутки своих новых проектов.

Масла в огонь всеобщего негодования подлил известный шоумен Отар Кушанашвили. Телеведущий, который сам сейчас проходит через настоящий ад лечения от тяжелой онкологии, не сдержал эмоций. Он жестко разнес Чекалину за ее публичное поведение. Кушанашвили заявил, что реальные онкобольные на четвертой стадии физически не способны вести такую гламурную жизнь. По его словам, люди с подобным диагнозом прикованы к больничным койкам и испытывают дикие боли, в то время как Лерчек порхает по светским раутам, снимается в шоу и ведет свой блог. Шоумен уверен: демонстрировать идеальную картинку при смертельном заболевании — это плевок в лицо тем, кто действительно угасает в палатах.

Валерия Чекалина не стала молчать и жестко ответила всем, кто обвиняет ее во лжи, грязном пиаре и фальсификации медицинских документов. Звезда заявила, что не собирается подстраиваться под чужие ожидания и публично страдать ради того, чтобы удовлетворить больное любопытство толпы. Девушка подчеркнула, что ее активность — это не прогрев к очередному марафону, а единственный способ выжить и не сойти с ума.

Она сознательно отказывается от роли жертвы. Блогер отметила, что если ей действительно суждено уйти быстро, она хочет провести оставшееся время на ногах, среди любимых людей, а не в четырех стенах хосписа. Ее ответ недоброжелателям предельно прост: каждый борется за жизнь так, как умеет, и судить ее за желание улыбаться сквозь адскую боль никто не имеет права.

Тем не менее, градус общественного недоверия остается стабильно высоким. Людей смущает не только цветущий вид Чекалиной, но и ее запредельные физические нагрузки. Девушка регулярно посещает фитнес-зал и демонстрирует чудеса выносливости. И все это происходит на фоне тяжелейшей болезни и перенесенной ранее сложнейшей операции на позвоночнике.

В кулуарах шоу-бизнеса продолжают шептаться. Неужели смертельная болезнь действительно стала новым циничным трендом для привлечения внимания аудитории? Или же Лерчек показывает уникальный пример феноменальной силы духа, который достоин восхищения, а не подлого осуждения? Пока публика до хрипоты спорит и ищет несостыковки, сама звезда продолжает жить на полную мощность. Она доказывает всем вокруг, что даже четвертая стадия — это не повод сдаваться без боя.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2026, 10:26
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
YouTube / @NadinStrelets• Требует проверки

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