Лишила денег и выгнала с позором: взбешенная Боня жестоко наказала дочь от миллиардера

Виктория Боня решила публично проучить строптивую девочку.



Светская львица Виктория Боня привыкла жить на широкую ногу и транслировать каждый свой шаг в социальные сети. Недавно бывшая звезда телестройки запустила собственный проект Luxury Lifestyle. В этом реалити-шоу знаменитость планировала показывать роскошные будни своей семьи. Главной звездой в кадре должна была стать 14-летняя Анджелина — дочь телеведущей от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Однако грандиозные планы матери разбились о подростковый бунт.

Виктория честно призналась подписчикам, что рассчитывала на полноценное партнерство с наследницей. Логика звезды была предельно проста. Раз девочка привыкла к шикарной жизни и регулярно тратит внушительные суммы на личные нужды, она обязана помогать матери создавать прибыльный контент. Но юная Анджелина наотрез отказалась играть по правилам шоу-бизнеса. Девочка регулярно срывала съемки, пряталась от камер и заявляла, что совершенно не желает становиться публичной персоной.

Терпение гламурной дивы лопнуло. Боня не стала церемониться с собственным ребенком и включила режим сурового босса. В новом выпуске своего шоу она на всю страну объявила о жестком решении и с позором выгнала дочь.

"Я сказала Анджелине, что она уволена из этого реалити-шоу. Больше я ее просить не буду ни о чем", — отрезала взбешенная телеведущая.

Словами дело не ограничилось. Чтобы преподать дочери суровый урок финансовой грамотности, Виктория пошла на крайние меры. Звездная мать безжалостно заблокировала все банковские счета подростка, тем самым лишив ее всех денег. Для девочки, привыкшей ни в чем себе не отказывать, это стало настоящим ударом.

Последней каплей в отношениях матери и дочери стали непомерные аппетиты юной наследницы. Оказалось, что грандиозный скандал разгорелся накануне дня рождения Анджелины. Девочка мечтала закатить роскошную вечеринку в Монако в кругу богатых друзей. Она выкатила матери внушительный список требований. Боня же дала понять: хочешь красивого праздника — отрабатывай перед камерами. Именно отказ подростка и привел к полному финансовому краху.