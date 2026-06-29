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Понедельник 29 июня

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"Боль проходит сама": доктор Мясников раскрыл страшную правду о бесполезных операциях на позвоночнике

"Боль проходит сама": доктор Мясников раскрыл страшную правду о бесполезных операциях на позвоночнике
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Ежедневно тысячи людей отдают последние сбережения за дорогие обследования и ложатся под нож хирурга.

Мучительная боль в пояснице превратилась в настоящую чуму двадцать первого века. Сотни миллионов людей по всему земному шару ежедневно просыпаются с ощущением раскаленного гвоздя в спине. Этот недуг безжалостно рушит карьеры, лишает радости движения и превращает некогда активных граждан в беспомощных заложников собственного тела. Мы привыкли думать, что любой прострел в пояснице — это верный признак грыжи межпозвонкового диска. В панике пациенты бегут в клиники, отдают огромные деньги за МРТ и готовятся к самому страшному. Однако известный теледоктор Александр Мясников развеял этот популярный миф и раскрыл правду, которая шокирует многих.

Медицинская статистика неумолима. Магнитно-резонансная томография действительно находит грыжи у 40 процентов абсолютно молодых людей. К 80 годам этот показатель взлетает до фантастических 90 процентов. Но главный секрет кроется в другом: эти грыжи часто существуют сами по себе и не доставляют человеку никаких проблем.

Попадая в ловушку красивых снимков, пациенты соглашаются на тяжелейшие операции на позвоночнике. Людям вставляют металлические конструкции, проводят долгие месяцы реабилитации. А итог оказывается плачевным: хирургическое вмешательство не приносит никакого облегчения. Боль никуда не уходит, потому что врачи боролись с фантомом. По словам доктора Мясникова, истинная причина страданий кроется совершенно в другом месте.

"Острая неспецифическая боль в пояснице обычно проходит сама– 42% пациентов выздоравливают в течение 12 месяцев", – заявил специалист.

Это значит, что человек испытывает реальные адские муки, но за ними не стоит ни смертельная опухоль, ни перелом позвонка, ни сужение спинномозгового канала. Грыжа на снимке может присутствовать, но именно к болевому синдрому она не имеет ни малейшего отношения. Грамотный врач способен определить это по простой клинической картине, не загоняя пациента в дорогую трубу томографа.

Кто же тогда виноват в разрушении нашего здоровья? Риск сорвать спину стремительно растет с возрастом, достигая своего пика к 85 годам. Но мы сами активно помогаем болезни уничтожать нас раньше времени. Главные враги здоровой поясницы — это лишний вес, который ежедневно расплющивает наши позвонки, и пагубная привычка к курению, разрушающая кровеносные сосуды. Ситуацию усугубляют тяжелый физический труд, хронические заболевания вроде диабета и даже банальная депрессия. Психосоматика сковывает мышцы железным панцирем, вызывая невыносимые спазмы.

Первое, что должен сделать грамотный врач — это успокоить напуганного человека. Пациенту жизненно необходимо услышать, что у него нет рака, перелома или угрозы паралича. Страх парализует волю к выздоровлению.

Второе золотое правило от доктора Мясникова звучит парадоксально: забудьте про постельный режим. Длительный отдых в кровати только убивает вашу спину и атрофирует мышцы. Спасение кроется в движении. Врачи настоятельно рекомендуют сохранять физическую активность, продолжать ходить на работу, заниматься привычными домашними делами и брать управление собственным здоровьем в свои руки. Только активная жизнь способна вырвать вас из цепких лап бесконечной боли.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июня 2026, 14:55
Фото: magnific.com
"Макс" / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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