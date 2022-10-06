На окраине Битцевского леса в Конькове появятся площадки для пинг-понга и шахмат

В одной из частей Битцевского леса создают рекреационный центр "Спортивные активности".

На окраинах Битцевского леса продолжаются работы по созданию так называемой "буферной зоны", на которой появятся места для отдыха и занятий спортом. Она будет интересна для москвичей всех возрастов. Здесь сделают детские площадки, площадки для экстремального спорта, интересные локации для пожилых горожан. Это делается в том числе для снижения нагрузки на центральную часть Битцевского леса и сохранения его уникальной экосистемы.

На окраине лесопарка в районе Коньково появится локальный рекреационный центр "Спортивные активности". В этом месте местные жители отдыхали и раньше, однако оно не было комфортным: лишь одна пешеходная дорожка, установленные прямо в земле лавочки и тренажеры, грязь весной и осенью. Но все это уже в прошлом.

Здесь проложили новую дорожку, по которой можно гулять, бегать, ездить на велосипеде, а скоро сделают спортивные площадки. Новые тренажеры (турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья и другие) оценят любители уличных занятий.

"Установили тренажеры для занятий физической культурой, где в качестве нагрузки можно использовать собственный вес. В этих зонах осталось уложить финишный слой покрытия. Также на этом участке установлен туалет", — рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Кроме того, на территории установят шезлонги, перголы и навесы с лавочками. То есть места для отдыха станут комфортнее. Также оборудуют зоны для игры в настольные шахматы и пинг-понг. Прежние тренажеры для воркаута убирать не стали, поскольку они в хорошем состоянии.

Здесь же появились фонари с направленным светом, которые поздним вечером и ночью будут освещать определенную зону. То есть свет не будет мешать обитателям Битцевского леса.

Битцевский лес – это природно-исторический парк, особо охраняемая территория. Он является вторым по величине парком Москвы. Больше лишь Лосиный Остров. На территории Битцевского леса множество прудов и несколько ручьев. Здесь обитают хищные птицы: например, канюк и пустельга. Есть и земноводные и рептилии: лягушки, тритоны, жабы, ужи.