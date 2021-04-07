В домах на юге Москвы устанавливают подъемники для маломобильных граждан

Все больше многоквартирных домов столицы оснащаются подъемными платформами для маломобильных граждан. Сейчас ведутся работы по установке таких конструкций на юге Москвы.

Формирование комфортной среды, приспособленной для нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья – одна из задач городского правительства. Для удобного передвижения маломобильных граждан приспосабливают все больше зданий, общественного транспорта и городских пространств.

Например, многие светофоры уже оборудованы звуковыми сигналами. Слабовидящие могут безопасно переходить дорогу. Общественный транспорт становится низкопольным, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья быстро и с комфортом добирались из одного района города в другой.

В метро существуют центры мобильности пассажиров. Сотрудники помогают особенным гражданам спускаться в подземку и выходить в город после поездки. Надземные переходы через дороги оснащены лифтами. Жилые здания также приспосабливают для удобства маломобильных горожан.

Так, в Южном округе Москвы скоро установят 45 подъемных платформ. Для маломобильных граждан, проживающих в многоквартирных домах, они будут очень удобны. Сейчас монтируются 32 платформы, 24 из которых являются наклонными, а восемь – вертикальными. Еще 13 конструкций установят позже.

Вертикальные платформы могут подниматься на четыре метра. Они отличаются повышенным удобством, однако для их установки необходимо свободное место в подъезде. Если помещение достаточно тесное, то монтируются подъемники наклонного типа – прикрепляются к стене параллельно лестнице.

Насколько необходимо устанавливать в подъезде такие конструкции, решает специальная комиссия. Каждый проект по установке подъемников проходит государственную экспертизу.

Для того, чтобы в подъезде появилась конструкция для удобства маломобильных граждан, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства. Необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.

Напомним, в столице успешно реализуется программа "Мой район", которая повышает качество городской среды. Проект запущен с целью развития социальной инфраструктуры в каждом районе Москвы.