Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Среда
7 апреля
Лента новостей
20:30
Эксперимент показал способность хлеба ускорять развитие рака
20:20
Под Ростовом мужчина умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи
20:08
Врач рассказала о пагубном влиянии коронавируса на кожу
20:03
"Сестра-хозяйка": Дроздов вспомнил настоящую Жанну Фриске
20:03
В домах на юге Москвы устанавливают подъемники для маломобильных граждан
19:46
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
19:23
Никак не оставят в покое: неизвестные атаковали квартиру Легкоступовой
19:06
"Против России": украинская спортсменка набросилась на учениц Тутберидзе
19:00
Москву и Подмосковье ждет сильный снегопад и резкое потепление после него
18:52
На площади Киевского вокзала установят защитные навесы
18:51
"Опять с голым задом!": известная 50-летняя телеведущая снялась без штанов
18:47
Иностранцам запретят проводить экскурсии в России
18:29
Асмус нежно прижалась к Харламову: Отношения прекрасные
18:18
Капитальный ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год
18:13
Россиянку насмерть раздавило надгробной плитой на кладбище
18:11
Александр Балуев и Мария Порошина попали в историю
18:01
Несовершеннолетний сын Джоли стал прикладываться к бутылке
17:51
"Кровь из глаз": косноязычную Боню разнесли в пух и прах
17:40
Падению рубля нашли объяснение
17:29
Два старинных жилых дома в центре Москвы будут отремонтированы
17:28
Звезда "Кухни" Кузнецова выходит замуж
16:42
"Море слез": официально объявлено о завершении сериала "Ветреный"
16:31
В детской больнице святого Владимира откроют многопрофильный комплекс
16:29
Скончалась народная артистка Ольга Пашкова
16:06
"Мечтаю о детях": Манукян проговорился о доме для Бузовой
15:56
Празднующий 50-летие Дронов высказался о продолжении "Ворониных"
15:45
Татьяна Тарасова показала своего сожителя
15:40
А как же Лида? Женатый Алибасов сошелся с бывшей возлюбленной
15:24
Симоновскую набережную и территорию рядом с ней реконструируют
15:14
Безразличие родителей, наркотики, тюрьма и роковое ДТП: короткая и трагичная жизнь Депардье-младшего
15:12
Сын онкобольной Заворотнюк не может вернуться к прежней жизни
15:05
Глава ДНР: Минские соглашения превратились в вакханалию
14:51
Дочь Пескова разоткровенничалась о пластических операциях
14:49
"Сволочи!": Слава взорвалась из-за травли дочери
14:18
Близкий друг Пугачевой оторопел при виде одряхлевшего Киркорова
14:17
Под Саратовом мужчина умер от переохлаждения
14:15
Загитова сделала заявление о возвращении в большой спорт
14:09
"Новая любовь": Подкаминская сделала важное заявление
14:06
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
13:59
В Кургане подростка отправили под суд за порчу автобусной остановки
13:43
"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной
13:39
В Подмосковье после смерти женщины в салоне красоты возбудили уголовное дело
13:37
Без дела не сидел: отказавшийся от казенных денег принц Гарри трудоустроился
13:33
Брак с членом "бриллиантовой мафии": всплыли сенсационные данные о прошлом Дрожжиной
13:29
Соврала более 17 раз: лживую Маркл разоблачили
13:24
Правозащитники оценили ситуацию в Белоруссии: Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний
13:03
В Челябинской области нашли пакет с трупом младенца
12:49
Истощенная Михалкова рассказала о пагубных привычках
12:40
Страсти накаляются: участники шоу "Маска" отказались от контакта друг с другом
12:35
Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Мой район
В домах на юге Москвы устанавливают подъемники для маломобильных граждан

В домах на юге Москвы устанавливают подъемники для маломобильных граждан

Все больше многоквартирных домов столицы оснащаются подъемными платформами для маломобильных граждан. Сейчас ведутся работы по установке таких конструкций на юге Москвы.
прочитано 121 раз

Формирование комфортной среды, приспособленной для нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья – одна из задач городского правительства. Для удобного передвижения маломобильных граждан приспосабливают все больше зданий, общественного транспорта и городских пространств.

ПО ТЕМЕ

В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход

В домах СВАО установят подъемники и двери с дистанционным управлением для маломобильных людей

Например, многие светофоры уже оборудованы звуковыми сигналами. Слабовидящие могут безопасно переходить дорогу. Общественный транспорт становится низкопольным, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья быстро и с комфортом добирались из одного района города в другой.

В метро существуют центры мобильности пассажиров. Сотрудники помогают особенным гражданам спускаться в подземку и выходить в город после поездки. Надземные переходы через дороги оснащены лифтами. Жилые здания также приспосабливают для удобства маломобильных горожан.

Так, в Южном округе Москвы скоро установят 45 подъемных платформ. Для маломобильных граждан, проживающих в многоквартирных домах, они будут очень удобны. Сейчас монтируются 32 платформы, 24 из которых являются наклонными, а восемь – вертикальными. Еще 13 конструкций установят позже.

Вертикальные платформы могут подниматься на четыре метра. Они отличаются повышенным удобством, однако для их установки необходимо свободное место в подъезде. Если помещение достаточно тесное, то монтируются подъемники наклонного типа – прикрепляются к стене параллельно лестнице.

Насколько необходимо устанавливать в подъезде такие конструкции, решает специальная комиссия. Каждый проект по установке подъемников проходит государственную экспертизу.

Для того, чтобы в подъезде появилась конструкция для удобства маломобильных граждан, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства. Необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.

Напомним, в столице успешно реализуется программа "Мой район", которая повышает качество городской среды. Проект запущен с целью развития социальной инфраструктуры в каждом районе Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: М. Денисов / www.mos.ru
Автор: 7 апреля 2021, 20:03 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кровь из глаз": косноязычную Боню разнесли в пух и прах

Звезду раскритиковал известный блогер
Шоу-бизнес

Близкий друг Пугачевой оторопел при виде одряхлевшего Киркорова

Артист сильно сдал
Шоу-бизнес

"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк

Обнародованы детали романов актрисы
Шоу-бизнес

"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки

Дети довели расставшуюся с мужем артистку

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+