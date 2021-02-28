Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Брусчатка на тротуарах и остановки с зарядкой и Wi-Fi: в Москве благоустроят территории по программе "Мой район"

Брусчатка на тротуарах и остановки с зарядкой и Wi-Fi: в Москве благоустроят территории по программе "Мой район"

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
В Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) в рамках программы "Мой район" в 2021 году благоустроят дворы, а также территории около станций Московских центральных диаметров (МЦД). Также в программу комплексного благоустройства включены дворы жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.
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Проект предполагает ремонт дорог и тротуаров во дворах, обновление фонарей, установка скамеек и урн. Также планируется отремонтировать лестницы, пандусы и заборчики. Будут проложены тропинки и посажены газоны. На детских игровых и спортплощадках поставят новые снаряды и уложат специальное покрытие, а в зонах отдыха установят новую мебель и проложат брусчатку.

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На севере Москвы благоустроят около 400 дворов по программе "Мой район"

"Мой район" включает дворы на улицах Васильцовский Стан, Верхние Поля, Боровая, Братиславская, Волочаевская, Люблинская, Зарайская, Гурьянова, Марьинский Парк, Некрасовская, Коновалова, Федора Полетаева, Краснодарская, Краснодонская, Ставропольская, Красноказарменная, а также на Батайском, Орехово-Зуевском, Луговом, 2-м Карачаровском проездах. Помимо этого благоустройство пойдет на Волгоградском, Лермонтовском проспектах, в Мещерском, 3-м Крутицком переулках.

В рамках программы «Мой район» во дворах будет переложен асфальт и заменены бордюры. Это сделают на улицах Шарикоподшипниковская, Моршанская, Судакова, Саратовская, Сормовская, Ухтомская, Яснополянская, Ташкентская и другие. Полный перечень можно увидеть на сайте Mos.ru.

Кроме того, преобразятся территории возле станций МЦД-2 Курьяново и Печатники. Кабельные линии там уберут под землю. Дороги и тротуары приведут в надлежащий вид. Появятся велодорожки и удобные тропики.

Для пешеходов создадут территории с современным освещением, также появятся скамейки и урны, появятся зеленые насаждения. Оборудуют и парковочные карманы и остановки с зоной покрытия беспроводного интернета Wi-Fi и портами для зарядки телефонов. В рамках проекта "Мой район" на таких территориях установят табло с навигатором, где можно будет узнать свою геолокацию и проложить необходимый маршрут.

В ЮВАО Москвы в 2021 году благоустроят территории возле школ и детских садов. В программу включены школы «Марьино», № 825, 641 имени С.А. Есенина, № 1228 «Лефортово», № 1793, 1359, 2087, 1357, 2051, 2053, 1363, 777, 1420, 1367, 460, 1935, 1524, 2010, 1208, школы имени Ф.М. Достоевского и имени маршала В.И. Чуйкова.

Здесь будут приведены в порядок проезжая часть, тропинки и газоны. Детские и спортплощадки также будут благоустроены – там появятся обновленные веранды и заборчики, уличные фигурки героев, скамейки и урны, зеленые насаждения.

Программа «Мой район» призвана создать качественную и комфортную городскую среду для жителей всех 146 муниципальных образований Москвы. Согласно проекту, в каждом районе есть доступ к транспорту, современные поликлиники и школы, удобные и хорошо обустроенные территории для занятий спортом и отдыха. При этом все делается с учетом пожелания местных жителей.

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Автор: 28 февраля 2021, 11:44 Источник: Mos.ru
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