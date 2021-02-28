Брусчатка на тротуарах и остановки с зарядкой и Wi-Fi: в Москве благоустроят территории по программе "Мой район"

В Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) в рамках программы "Мой район" в 2021 году благоустроят дворы, а также территории около станций Московских центральных диаметров (МЦД). Также в программу комплексного благоустройства включены дворы жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.



Проект предполагает ремонт дорог и тротуаров во дворах, обновление фонарей, установка скамеек и урн. Также планируется отремонтировать лестницы, пандусы и заборчики. Будут проложены тропинки и посажены газоны. На детских игровых и спортплощадках поставят новые снаряды и уложат специальное покрытие, а в зонах отдыха установят новую мебель и проложат брусчатку.

"Мой район" включает дворы на улицах Васильцовский Стан, Верхние Поля, Боровая, Братиславская, Волочаевская, Люблинская, Зарайская, Гурьянова, Марьинский Парк, Некрасовская, Коновалова, Федора Полетаева, Краснодарская, Краснодонская, Ставропольская, Красноказарменная, а также на Батайском, Орехово-Зуевском, Луговом, 2-м Карачаровском проездах. Помимо этого благоустройство пойдет на Волгоградском, Лермонтовском проспектах, в Мещерском, 3-м Крутицком переулках.

В рамках программы «Мой район» во дворах будет переложен асфальт и заменены бордюры. Это сделают на улицах Шарикоподшипниковская, Моршанская, Судакова, Саратовская, Сормовская, Ухтомская, Яснополянская, Ташкентская и другие. Полный перечень можно увидеть на сайте Mos.ru.

Кроме того, преобразятся территории возле станций МЦД-2 Курьяново и Печатники. Кабельные линии там уберут под землю. Дороги и тротуары приведут в надлежащий вид. Появятся велодорожки и удобные тропики.

Для пешеходов создадут территории с современным освещением, также появятся скамейки и урны, появятся зеленые насаждения. Оборудуют и парковочные карманы и остановки с зоной покрытия беспроводного интернета Wi-Fi и портами для зарядки телефонов. В рамках проекта "Мой район" на таких территориях установят табло с навигатором, где можно будет узнать свою геолокацию и проложить необходимый маршрут.

В ЮВАО Москвы в 2021 году благоустроят территории возле школ и детских садов. В программу включены школы «Марьино», № 825, 641 имени С.А. Есенина, № 1228 «Лефортово», № 1793, 1359, 2087, 1357, 2051, 2053, 1363, 777, 1420, 1367, 460, 1935, 1524, 2010, 1208, школы имени Ф.М. Достоевского и имени маршала В.И. Чуйкова.

Здесь будут приведены в порядок проезжая часть, тропинки и газоны. Детские и спортплощадки также будут благоустроены – там появятся обновленные веранды и заборчики, уличные фигурки героев, скамейки и урны, зеленые насаждения.

Программа «Мой район» призвана создать качественную и комфортную городскую среду для жителей всех 146 муниципальных образований Москвы. Согласно проекту, в каждом районе есть доступ к транспорту, современные поликлиники и школы, удобные и хорошо обустроенные территории для занятий спортом и отдыха. При этом все делается с учетом пожелания местных жителей.