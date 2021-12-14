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Мой район
Специалисты оценили благоустроенные при участии москвичей территории

Специалисты оценили благоустроенные при участии москвичей территории

В ходе выезда эксперты посетили пять городских территорий, созданных по методу соучаствующего проектирования. Самым удачным признано пространство по проекту бюро "Народный архитектор" на улице Академика Скрябина в Кузьминках.
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В экспертный совет вошли известные специалисты в области урбанистики, архитектуры и дизайна. Среди них – главный архитектор проектов архитектурного бюро ASADOV Никита Асадов, глава аналитического отдела Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Ольга Грицан, архитектор-дизайнер Владимир Кузьмин, историк городов Сергей Никитин-Римский и другие эксперты.

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Пространства благоустроены в рамках программы "Проектируем район". Ее суть заключается в применении метода соучаствующего проектирования, когда к благоустройству общественных пространств подключаются местные жители. Это позволяет максимально выявить потребности людей и учесть их на этапе подготовки концепции. Эксперты считают, что в дальнейшем такой метод может стать нормой в Москве.

Специалисты в сопровождении архитекторов из нескольких бюро осмотрели пять территорий. Перед этим они оценивали состояние локаций до благоустройства.

Наиболее успешным признано пространство на улице Академика Скрябина в Кузьминках. Эксперты отметили цельностью концепции и реализации. Пространство грамотно разграничено, детские площадки отделены друг от друга и от спортивного кластера. Одной из доминант благоустроенной локации стала горка. Автором проекта является бюро "Народный архитектор".

Удачно зонировать пространство получилось и в проекте на углу улиц Коненкова и Пришвина в Бибиреве. Огороженная спортивная площадка служит барьером, который не допускает смешения детей из разных возрастных групп. А в пространстве между улицами Норильская и Изумрудная в Лосиноостровском районе местные жители были активно вовлечены не только в разработку проекта, но и в его реализацию.

Поиск идентичности в каждом случае был важным этапом творческого процесса, отметила архитектурный журналист, главный редактор медиа "Проект Россия" Юлия Шишалова. "Жители вместе с архитекторами пытались найти идею, ту изюминку, что смогла бы отличать их проект от остальных", – сказала она.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Такой изюминкой стала облицовка теплового пункта разноцветной бетонной мозаикой в проекте пространства на улице Васильцовский стан в Рязанском районе. Пустынное и унылое пространство стало ярким и уютным.

Узнаваемым получилось и общественное пространство на Новочеркасском бульваре в Марьине. Там появились выкрашенные в желтый цвет навесы, которые добавляют уюта и зонируют пространство.

По мнению экспертов, для масштабирования проекта нужно понять, как пространство используется в разные сезоны и времена суток. Полноценное постпроектное исследование поможет понять, как прижились те или иные решения, как в дальнейшем они будут восприниматься жителями, считает Никита Асадов.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперты отметили разнообразие и высокое качество проектов, которые реализованы с применением современных материалов и оборудования. "С соседними территориями, до которых программа "Проектируем район" еще не дотянулась, сравнивать очень легко, и очевидно, в чью пользу будет это сравнение", – отметил архитектор Илья Мукосей.

Архитектор-дизайнер Владимир Кузьмин полагает, что все проекты объединяет стремление создать оригинальную площадку и неформальное пространство для общения местных жителей всех возрастов и интересов.

"Убежден, что программа обязательно должна развиваться, соединяя жителей с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами и инженерами, с тем чтобы в дальнейшем оригинальные решения стали нормой нашей жизни", – добавил специалист.

Напомним, что "Проектируем район" реализуется в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Сейчас в нем принимает участие 25 объектов.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 14 декабря 2021, 09:27

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