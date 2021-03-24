Москвичи примут участие в разработке проектов благоустройства дворов

Жители 20 районов в десяти столичных округах вместе с архитекторами разработают концепции благоустройства дворов и общественных пространств. Обсуждения начнутся с 22 марта. Об этом рассказали в пресс-службе программы "Мой район".



Программа "Мой район" задумывалась столичными властями для воплощения пожеланий и идей москвичей по развитию города. Раньше голосования и общественные слушания проходили в основном по уже готовым проектам. Сейчас же москвичи могут непосредственно участвовать вместе с архитекторами в процессе разработки.

У жителей 20 районов, расположенных в десяти округах, сегодня есть возможность самостоятельно при участии специалистов разработать планы благоустройства дворов и общественных пространств. Обсуждения в рамках проекта соучаствующего проектирования проходят с 22 марта.

Воплотить идеи горожан помогут архитекторы с богатым опытом успешного проектирования в Москве и других городах. К примеру, архитектурная студия Orchestra делает проект благоустройства сквера на улице Верхоянской в Бабушкинском районе. По каждой территории планируется провести как минимум три встречи с активистами.

"Важная составляющая соучаствующего проектирования — обратная связь с жителями и диалог. Такой метод взаимодействия с жителями учитывает интересы самых разных групп пользователей еще до разработки конкретных решений", — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Соучаствующее проектирование проходит в несколько этапов. Сначала должны состояться встречи с горожанами. Затем готовится концепция зонирования, после чего проект обсуждают и вносят в него необходимые правки. Только после этого приступают к реализации проекта.

Стоит отметить, что программа "Мой район" развивается в столице в соответствии со всеми пожеланиями горожан. В процессе реализации проект дорабатывается и совершенствуется, учитываются все плюсы и минусы, строится удобная инфраструктура. Это касается благоустройства дворов, парков и скверов, спортивных и детских площадок, а также пришкольных территорий и детских садов.

В результате реализации программы каждый район Москвы должен получить узнаваемый облик. Благодаря этому жизнь в городе станет еще более комфортной.

Стоит отметить, что благодаря программе "Мой район" качество городской среды в Москве за последние несколько лет уже значительно преобразилось. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков. Впереди еще много проектов!