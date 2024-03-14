Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание

Форма воды
Одним из самых ярких модных шоу Московской недели моды стал показ бренда YANA BESFAMILNAYA, вдохновленный морской тематикой. Дизайнер из Перми использовала различные морские элементы, такие как крючки, веревки и скрепки, чтобы передать атмосферу моря через одежду и аксессуары. Глаза моделей были стилизованы черными тенями, а их кожа казалось слегка влажной, словно они только что вышли из воды. Легкие кружевные платья в сочетании с нарочито грубыми «рыбацкими» ботинками представили стильный и практичный образ на каждый день с нотками иронии и сексуальности.
Новая классика
Волгоградский дизайнер Алена Мусаева освежила классический стиль, придав привычным вещам новое дыхание и уникальность. Такой оригинальной интерпретации марка ALENA MUSAEVA обязана атмосфере стильного Лондона 19 века. На подиуме можно было увидеть текстурные платья и корсеты, двубортные пальто из кожи, воздушные белые вуали и малиновые клетчатые принты в сочетании с туфлями на высоких платформах. Вновь впечатлил макияж моделей: голубые матовые тени, выразительные скулы и холодный бордовый оттенок помады.
Слово звезды
Надолго запомнится и показ московского бренда Bitte_Ruhe, который открыла и закрыла звезда сериала «Слово пацана» Лиза Базыкина. Она стала центром внимания шоу, представ сначала в леопардовом пальто, а после – в элегантном черном макси-платье с объемными рукавами. Главными элементами коллекции стали блестки, кружево и корсетная вышивка на одежде. Показ был структурирован по цветовым блокам, представляя разнообразные оттенки, включая розовый, бирюзовый, белый, голубой, чёрный. Модели выглядели очень эксцентрично: украшенные сетками на волосах, с высветленными бровями и яркими красными щеками, контрастирующими с бледными лицами.
Красота в уникальности
Бренд из Кемерово FIGHTELEMENT решил подчеркнуть самобытную красоту и уникальность обладательниц пятен витилиго и призвала не скрывать их. Креативный директор марки Екатерина Борисова сама обладает такими особенностями кожи и воплотила их в характерных светлых принтах на одежде. Коллекция выполнена в стиле спорт-шик, что подчеркнули аксессуары – большие сумки, повязки для волос и брутальные боксерские перчатки.
Гармония в геометрии
Идеальные пропорции, формы и фактуры представила московская марка IMK. Дизайнер бренда Мария Курдюмова создала коллекцию в стиле современной готики, использовав исключительно монохромные тона и строгие пропорции. Крой и материалы, структурированные линии плеча, масштабные формы пиджаков образовали гармоничную геометрию и произвели сильное впечатление.
Автор: Леонид Леткин