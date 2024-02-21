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Питьевая вода: правила подготовки и безопасного хранения

Питьевая вода: правила подготовки и безопасного хранения
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Специалисты рассказали, почему не стоит увлекаться кипятком и где нельзя хранить жидкость.

Взрослому человеку ежедневно требуется до 40 мл. жидкости на килограмм веса. В среднем получается, что за сутки требуется выпить около 2 литров воды. Специалисты напоминают, что важно соблюдать несколько правил, чтобы соблюдение указанного правила не навредило организму. Их перечисляет "Пятый канал".

Хранение

Не рекомендуется использовать для хранения питьевой воды бутылки, изготовленные из полиэтилентерефталата (ПЭТ). они предназначены только для разового использования. лучше, если дома будет чистый графин или банки из стекла. Они безопасны и долговечны.

Очищение

Согласно существующим нормам, водопроводная вода проходит двухэтапную очистку. При этом ее употребление без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Нельзя исключить, что на каком-то участке трубы находятся в плачевном состоянии. Воду следует кипятить или пропускать через специальный фильтр.

Нагрев

Диетологи часто рекомендуют начинать утра со стакана теплой воды. Из-за нехватки времени не все успевают дождаться, когда жидкость остынет. Они пьют кипяток, чем увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Если нет возможности долго ждать остывания, то лучше добавить в воду кубики льда, подготовленного заранее.

21 февраля 2024, 06:33
Девушка пьет воду. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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