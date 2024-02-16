Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет

Костенко родила четвертого ребенка Тесты Звезды отметили День влюбленных Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Пятница 16 февраля

09:06Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет 08:34Три правила формирования полноценной финансовой подушки 08:10Это добьет Ивлееву: суд рассмотрит иск на миллиард из-за "голой вечеринки" 07:37"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью 06:38Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС 06:18Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля 05:46"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты 01:5057-летняя Лада Дэнс проговорилась об уходе со сцены 01:08Ученые приблизились к победе над раком простаты 00:31Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления 21:07"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор 19:54"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 19:47Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова 17:31Счастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 17:16Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля 16:25Столкнувшаяся с серьезными проблемами Волочкова ищет экстренный выход из ситуации 16:01Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 14:16"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье 13:22Экстренно взрезанный врачами Петросян больше не станет прежним 12:26Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям 11:50В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины 11:13Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности 10:49Всю жизнь корил отца, но повторил его судьбу: решительное фиаско актера Макарова 09:33Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных 09:05Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера 08:43Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь 08:23Все произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 07:55Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой 06:51Платье покойницы Легкоступовой: новая избранница вдовца оказалась не брезгливой 05:42Инфаркт, импотенция и диабет: о чем может сигнализировать храп 03:37Саша Петров не стал скрывать способы порадовать супругу по вечерам 02:58Деменция: как отсрочить начало снижения когнитивных функций 02:15Раскрыт неожиданный способ лечения затяжной депрессии 19:14Продюсер Киселев назвал причину бойкота певца SHAMAN 18:07"Гадость отвратная": ради чего Брухунова бросила Петросяна 17:40Лепс и Гагарина получили звонкую оплеуху в прямом эфире 17:28Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных 17:14"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох 16:53Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов 16:34Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке 16:12Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе 15:33Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду 15:07Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием 14:45Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина 13:47Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты 13:07"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому 12:23"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник 11:55Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом 10:43Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман 10:04Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет

Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет
26

Рассказываем, почему лучше раз и навсегда отказаться от стимуляторов.

Кофеиновую зависимость часто сравнивают с никотиновой. Они обе крайне негативно действуют на организм. Длительное совместное употребление приводит к возникновению серьезных заболеваний, сообщает телеканал "360".

Зависимость развивается стремительно. Сначала человек чувствует невероятный прилив сил: работоспособность увеличивается, возникает желание "перевернуть мир". Позже ощущение угасает и возникает потребность повторить. Важно помнить, что таким образом происходит стремительный износ нервной системы. Следствием чего является раздражительность, злость и даже срывы.

Никотин разрушительно действует и на сосуды, и на дыхательную систему. Вред усиливается при совместном употреблении с кофе. Специалисты рекомендуют отказаться от курения табака. Из многообразия напитков все же лучше отдать предпочтение черному или зеленому чаю. "Царьград" напоминает, что каждый из этих видов по-разному действует на организм.

Если самостоятельно справиться с зависимостями не получается, то лучшим решением станет обращение за квалифицированной помощью к специалистам.

16 февраля 2024, 09:06
Чашка кофе. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Общественная служба новостей• Требует проверки

По теме

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека

"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью

"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью
Новое модное веяние набирает популярность. Рассказываем, как вкусно пахнуть везде. Все чаще бьюти-блогеры рассказывают о необычном способе выделиться.

Ученые приблизились к победе над раком простаты

Ученые приблизились к победе над раком простаты
Ежегодно заболевание становится причиной гибели сотен людей. Факторами риска развития рака простаты являются не только возраст и предрасположенность, но и недостаток ряда витаминов и микроэлементов.

Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления

Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления
При наличии расстройства мир больше не радует красками. а желание жить стремительно угасает. Самостоятельно справиться с депрессивным расстройством сложно.

Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера

Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера
К большому сожалению, недуг пока не поддается лечению. Болезнь является нейродегенеративной и развивается медленно.

Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь

Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь
До конца февраля ожидается, как минимум, две мощные волны солнечной энергии. На Солнце вновь зарегистрированы выбросы энергии.

Выбор читателей

15/02ЧтвУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 14/02Срд"Гадость отвратная": ради чего Брухунова бросила Петросяна 15/02ЧтвСчастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 15/02ЧтвВсе произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 14/02СрдПрожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна 14/02Срд"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох