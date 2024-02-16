Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет

Рассказываем, почему лучше раз и навсегда отказаться от стимуляторов.

Кофеиновую зависимость часто сравнивают с никотиновой. Они обе крайне негативно действуют на организм. Длительное совместное употребление приводит к возникновению серьезных заболеваний, сообщает телеканал "360".

Зависимость развивается стремительно. Сначала человек чувствует невероятный прилив сил: работоспособность увеличивается, возникает желание "перевернуть мир". Позже ощущение угасает и возникает потребность повторить. Важно помнить, что таким образом происходит стремительный износ нервной системы. Следствием чего является раздражительность, злость и даже срывы.

Никотин разрушительно действует и на сосуды, и на дыхательную систему. Вред усиливается при совместном употреблении с кофе. Специалисты рекомендуют отказаться от курения табака. Из многообразия напитков все же лучше отдать предпочтение черному или зеленому чаю. "Царьград" напоминает, что каждый из этих видов по-разному действует на организм.

Если самостоятельно справиться с зависимостями не получается, то лучшим решением станет обращение за квалифицированной помощью к специалистам.