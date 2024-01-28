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Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение

Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение
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Рисунок на теле может не просто быть красивым украшением, но и изменить жизнь. "Дни.ру" рассказали, как татуировки помогают добиться жизненных перемен.

Татуировки – это не просто рисунки на теле, но еще и инструмент для жизненных перемен. Как тату меняют нашу жизнь с психологической точки зрения? Как выбрать подходящий рисунок, чтобы он соответствовал личности? Объяснила художник и тату-мастер Яна Лагута в беседе с "Дни.ру".

Татуировки выводят на новый личностный уровень

Если человек очень долго вынашивает идею татуировки и решается на этот подарок для себя, то это точно можно назвать новым личностным уровнем. Особенно это касается первых татуировок. Когда мы разрешаем себе получить новый опыт, мы сильно меняемся. Это своеобразный акт любви к себе, совершенно новый уровень желаний, дозволенности, проявленности в социум. После такого опыта мы становимся другими.

Тату связаны с важным жизненным периодом

Принятие решение о татуировке – это очень эмоциональный момент. Почти всегда он связан с определенным периодом жизни, который мы хотим заякорить или отпустить. Мы стремимся запечатлеть на память свое наполненное состояние этого периода или, наоборот, попрощаться с трудностями и начать новый этап, подкрепив татуировкой пройденный путь, чтобы не забывать, какими сильными мы можем быть.

Татуировки выступают индикатором нашего окружения

В нашей жизни есть консервативные люди, которые могут не понять проявлений через татуировку. Но есть и другая категория – свободные и амбициозные личности, открытые к экспериментам и всему новому. Тату позволяют изменить окружение в соответствии с нашими внутренними качествами. Если вы решились на татуировку и стали открыты к переменам, то в вашей жизни с большой долей вероятности появятся новые и интересные люди, которые разделяют ваши убеждения.

Татуировка – это самоидентификация личности. Это проявленность и смелость выражать себя в социуме, что очень ценно для каждого человека. Такие свободные люди всегда очень выделяются, к ним хочется тянуться. Разрешив себе такую свободу, вы заметите, как начнете меняться сами, а новые люди будут приходить на вашу энергетику.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Как выбрать татуировку?

Тату остаются с нами на всю жизнь, поэтому к выбору рисунка нужно подходить очень внимательно и ответственно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам определиться с изображением:

1. Учитывайте свои личностные черты

Татуировки должны отражать вашу личность (характер, ценности, убеждения) и подчеркивать индивидуальность. Выбирайте рисунки, которые максимально олицетворяют ваши внутренние черты и качества.

Не забывайте о том, что татуировки влияют на нас с точки зрения психологии. Если вы решили с помощью тату подчеркнуть ту или иную черту характера, то именно она и будет проявляться больше остальных в вашей повседневной жизни. Ведь мы представляем собой то, о чем думаем.

2. Внимательно отнеситесь к выбору стиля

Каждый тату-мастер имеет свой собственный уникальный стиль. Кто-то придерживается традиционного подхода, а кому-то ближе другие направления – граффити, реализм и т.д. При поиске специалиста выбирайте того мастера, стиль которого подходит к вашему лайфстайлу. Например, девушкам может быть близка тонкая и нежная графика, а мужчины чаще предпочитают массивные и яркие татуировки.

3. Подумайте о символическом смысле

Татуировка – это способ запечатлеть на теле тот или иной жизненный этап. Рисунок может символизировать важное событие, отражать чувства и эмоции, которые мы испытывали в определенный период. Если вы хотите придать татуировке определенный смысл, подумайте о том, какой именно аспект своей жизни вы бы хотели выразить. Выберите изображение, которое будет напоминать вам о значимом моменте или этапе.

4. Не гонитесь за модой

Не стоит наносить конкретное изображение только из-за того, что это сейчас модно и популярно. У всех трендов есть свойство заканчиваться, а татуировка с вами навсегда. Рисунок должен отражать вас самих, а не современные общественные тенденции в индустрии тату.

5. Не руководствуйтесь ценой

Качественная татуировка не может иметь низкую стоимость. Итоговая цена складывается из затрат на оборудование, расходные материалы (перчатки, иглы, дезинфицирующие средства и т.д.), аренду рабочего места в салоне или студии, рекламу, продвижение. Кроме того, в стоимость закладывается опыт и квалификация мастера: чем выше его профессионализм, тем дороже стоит работа.

Низкая цена может говорить о некачественных материалах, плохом оборудовании и некомпетентности мастера. Поэтому не стоит выбирать специалистов, чья работа стоит подозрительно дешево. Иначе вы рискуете получить неудовлетворительный результат и проблемы со здоровьем.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

28 января 2024, 09:36
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топ-5 звезд с самыми странными татуировками

Татуировка Алсу. Фото: соцсети
Тимати. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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