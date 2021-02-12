Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности

29-летний Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, один из самых известных молодых артистов. У него 1 миллион подписчиков в "Инстаграме", а на Первом канале он в таком фаворе, что пел в Новогоднюю ночь перед боем курантов! Поэтому его попадание в номинацию премии "Новое Радио AWARDS" кажется заслуженным.

Исполнитель хита про "Любимку" не перестает совершенствовать свое тело. Сейчас, например, он исправляет прикус – на премию пришел с брекетами. Эти сложные ортодонтические несъемные конструкции служат для коррекции положения зубов при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Для человека публичного это крайне важно!

Появились на его и без того донельзя татуированном теле и новые рисунки. Многих гостей церемонии такие изменения во внешности шокировали. Певец же признался, что решение о той или иной наколке он принимает спонтанно. Все зависит от настроения. "Ты в один день можешь расстаться, можешь влюбиться, – говорит певец. – И жизненные истории потом находят отражение на теле".

Правда, поднимать футболку Данил в этот раз не стал, хотя прежде его и просить продемонстрировать твердый пресс не надо было. Просто комбинезон Бэтмена для этого не был предназначен! "А у тебя же пресс на грудь уехал!" – съязвил ведущий премии – знаменитый стэндапер и ведущий "Прожарки" на ТНТ Илья Соболев.

Про личную жизнь артиста мало что известно. "С 2011 года по 2019 год встречался с девушкой", – скупо сообщает всезнающая "Википедия". Но с кем он сегодня, певец говорить не стал. Пояснил лишь, что "зная себя, я готов на самые безумные романтические поступки".