Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности

Исполнитель хита про "Любимку" не перестает совершенствовать свое тело. Сейчас, например, он исправляет прикус – на премию пришел с брекетами. Эти сложные ортодонтические несъемные конструкции служат для коррекции положения зубов при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Для человека публичного это крайне важно!
Появились на его и без того донельзя татуированном теле и новые рисунки. Многих гостей церемонии такие изменения во внешности шокировали. Певец же признался, что решение о той или иной наколке он принимает спонтанно. Все зависит от настроения. "Ты в один день можешь расстаться, можешь влюбиться, – говорит певец. – И жизненные истории потом находят отражение на теле".
Правда, поднимать футболку Данил в этот раз не стал, хотя прежде его и просить продемонстрировать твердый пресс не надо было. Просто комбинезон Бэтмена для этого не был предназначен! "А у тебя же пресс на грудь уехал!" – съязвил ведущий премии – знаменитый стэндапер и ведущий "Прожарки" на ТНТ Илья Соболев.
Про личную жизнь артиста мало что известно. "С 2011 года по 2019 год встречался с девушкой", – скупо сообщает всезнающая "Википедия". Но с кем он сегодня, певец говорить не стал. Пояснил лишь, что "зная себя, я готов на самые безумные романтические поступки".
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