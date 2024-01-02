Как поздравить с Новым годом 2024 оригинально

Если у вас закончились идеи, что подарить на Новый год, присмотритесь к рекомендациям "Дни.ру".

Подарок на Новый год – это не только финансовые траты, но и полет фантазии. Не всегда она выходит за рамки привычного: чаще всего девушкам дарят парфюм, косметику и сладости, а мужскому населению – самые необходимые аксессуары или поход в любимый бар.

Но иногда хочется сделать такой сюрприз, чтобы он действительно выделялся на фоне остальных. Чем же можно удивить на Новый год своих близких?

1. Отправить бумажную открытку

Банальность в прошлом, которая стала редким исключением в настоящем. В век электронных писем и видеооткрыток отправить что-то, написанное своими руками, будет поистине удивительным. Вспомните, как давно вы отправляли по почте открытку с новогодней картинкой? Это мелочь, удивление от которой будет покруче любого дорого подарка.

2. Испечь торт с именной надписью

Кондитерские изделия на заказ позволяют приготовить угощение с оригинальным рисунком и надписью. Сделайте десерт с именем того, кому вы его отправляете, добавьте праздничный орнамент или символ будущего года, и ваш оригинальный подарок на Новый год готов.

3. Написать портрет человека в новогодней тематике

Услуга по написанию картин сейчас очень востребована. Вы можете заказать картину в новогодней тематике, это непременно оставит теплые впечатления и приятно удивит. Как вам портрет близкого человека в одежде Деда Мороза?

4. Переделать любимую песню человека на новогодний лад

Ничто так не удивляет, как подарок, который сможет подчеркнуть то, что любит ваш близкий человек. Песня тоже может стать таким подарком. Если вы знаете самый любимый трек того, кого хотите поздравить, то можно переделать его на новогодний лад и записать в новом качестве, а после подарить на Новый год.

5. Сшить мягкую игрушку

Способности к рукоделию помогут вам решить вопрос с подарком. Для этого не нужно особенно много принадлежностей: хватит куска ткани, поролона или ваты, ниток и несколько пуговиц. Вы можете сшить символ будущего года или куклу, которая будет радовать вашего близкого человека.

6. Заказать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Что может быть неожиданнее для взрослого человека, чем поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и вручение новогоднего "кулечка"? Вспомните, как в детстве все ждали этого подарка от Дедушки Мороза на Новый год. Вот и ваш близкий человек пусть окунется в детские воспоминания: встретит новогоднего волшебника, прочитает ему стих и получит свое праздничное угощение.