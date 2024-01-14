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Какие профессии в современном мире вытесняют другие: 10 специальностей

Какие профессии в современном мире вытесняют другие: 10 специальностей
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От разработчиков программного обеспечения до специалистов по возобновляемой энергии: редакция "Дни.ру" рассмотрела ключевые профессии, которые вытесняют традиционные роли и определяют будущее рабочей силы.

В современном мире технологические инновации, автоматизация и цифровизация экономики приводят к значительным изменениям на рынке труда. Некоторые профессии становятся устаревшими, в то время как другие набирают популярность и востребованность. Вот несколько примеров профессий, которые вытесняют другие в современном мире:

1. Разработчики программного обеспечения и аналитики данных вытесняют традиционных IT-специалистов. С развитием компьютерных технологий усиливаются требования к специалистам, способным создавать сложные программные решения и анализировать большие объемы данных.

2. Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению становятся более востребованными, чем операторы и аналитики, выполняющие рутинную работу. ИИ и автоматизация заменяют многие виды деятельности, требующие повторения однотипных задач.

3. Инженеры-робототехники замещают рабочие места на производстве, так как роботы все чаще выполняют физическую работу, которая раньше требовала человеческого труда.

4. Специалисты по цифровому маркетингу вытесняют традиционных маркетологов, так как реклама и продвижение товаров и услуг все больше перемещаются в интернет-пространство.

5. Эксперты по кибербезопасности становятся более важными, чем обычные системные администраторы, из-за растущей угрозы кибератак и необходимости защиты данных.

6. Специалисты по облачным технологиям вытесняют IT-специалистов, работающих с локальными серверными инфраструктурами, поскольку многие компании переносят свои данные и приложения в облако.

7. Профессии в сфере возобновляемой энергетики, такие как инженеры по ветроэнергетике и солнечной энергии, вытесняют рабочие места в традиционных отраслях энергетики, таких как угольная промышленность.

8. Специалисты по управлению цепочками поставок и логистике, особенно те, кто владеет навыками работы с автоматизированными и интеллектуальными системами, замещают традиционных логистов и складских работников.

9. Онлайн-образование и e-learning приводят к уменьшению потребности в традиционных формах обучения, что влияет на профессии преподавателей и тренеров.

10. Специалисты по удаленной поддержке клиентов заменяют работников колл-центров и офисных помещений, так как многие компании переходят на удаленные форматы работы.

Эти изменения не всегда означают полное исчезновение некоторых профессий; скорее, они требуют от работников адаптации к новым условиям и приобретения новых навыков. Образовательные учреждения и программы переподготовки играют ключевую роль в подготовке рабочей силы к требованиям меняющегося рынка труда.

14 января 2024, 04:22
Изображение сгенерировано с помощью Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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