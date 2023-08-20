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Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона

Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Уютная атмосфера осени – идеальное время для творчества и самовыражения через одежду. Интернет-магазины специально обновляют свои коллекции, представляя лучшие новинки fashion-индустрии.

Сетка

Главный тренд следующего сезона — изделия из сетки. Прозрачные блузы, невесомые платья и юбки станут базой осеннего гардероба. Сетка подходит сразу к двум модным тенденциям — прозрачности и многослойности. Сочетайте ее с другими текстурами, создавая уникальные и интересные образы. Например, носите сетчатую блузку с шелковой юбкой или грубыми кожаными брюками и топом. Особенно востребованы модели с необычными переливами и абстрактными принтами, но однотонные варианты тоже могут смотреться эффектно с топами или контрастным бельем.

Ажурный кэжуал

Одежда из кружева всегда была основой нежных и романтичных нарядов. Но этой осенью мода пошла вперед: теперь ажурные элементы гардероба становятся частью повседневных образов. Попробуйте сочетать кружевные элементы с плотными тканями — например, денимом или кожей. Это позволит уравновесить образ и добавить ему изюминки. А массивные ботинки или кеды в сочетании с кружевным топом и косухой создадут интересный и запоминающийся контраст.

Легкость и изящество

Осенью тонкие и воздушные ткани остаются актуальными. Изделия из шифона, вышивки, креп-шифона и шелка придадут вашему аутфиту романтичные нотки. Платья, юбки и блузы из этих материалов можно сочетать между собой и даже комбинировать с одеждой из более плотных тканей.

Кожаная классика

Этой осенью можно и нужно смело использовать кожаные элементы одежды и даже тотал-луки из этого материала. Дизайнеры упростили нам жизнь, показав на подиумах множество костюмов с кожаными шортами, юбками и брюками. Носите их как в комплекте, так и с другими фактурами, создавая дерзкие, элегантные или даже расслабленные образы.

Перья

Перья — это еще один способ проявить свою индивидуальность и сделать образ более драматичным. Они могут быть расположены на всем изделии, на подоле или даже вырезе. Выбирая вещь с акцентными перьями, не забывайте, что остальная часть образа должна быть более сдержанной. Если вы не готовы надевать платье или юбку из перьев, то можно добавить такую деталь с помощью украшений или сумки.

Больше блеска

Особенно актуальны в этом году металлические и блестящие фактуры, и будущий сезон не станет исключением. Пайетки, кристаллы, серебристые ткани добавят праздничного настроения даже в базовые вещи, а футуристичные формы и эффект металлика сделают ваш образ незабываемым. Сверкающие, струящиеся ткани и декор стразами на юбках, блузках и даже брюках идеально попадет в новый тренд — стиль mermaidcore.

Необычная яркость

Осенью не обязательно скрываться в нейтральных тонах. Разнообразие ярких цветов позволит вам поднять настроение в серые дни и подчеркнуть свое чувство стиля. Не бойтесь экспериментировать: добавьте сочную деталь в виде сумки или жакета, и ваш аутфит заиграет новыми красками. Самые смелые модницы могут надеть тотал-лук в насыщенных тонах для максимального эффекта.

Настоящей находкой для осеннего гардероба станет чернильно-синий цвет, который подчеркнет фактуру ткани и акцентные принты. Но самой захватывающей комбинаций этого сезона станет сочетание фиолетового и бирюзового. Эти два оттенка великолепно дополняют друг друга, создавая яркий и стильный образ.

Принты

Анималистичные принты не сдают своих позиций в топе fashion-тенденций. Особое внимание дизайнеры уделили текстурам леопарда, зебры и рептилий. Такие мотивы можно сочетать с базовыми элементами гардероба, создавая эффектный контраст. Чтобы образ был более сдержанным, можно остановиться на аксессуарах или обуви со звериным орнаментом, а для дерзких выходов идеально подойдут анималистичные тотал-луки.

Легендарное возвращение

Классическая юбка-карандаш снова на пике популярности. Модные дома дают нам возможность экспериментировать: актуальны модели классического кроя, с разрезом, из кожи и с нестандартными принтами. Сочетайте их с уютными кардиганами или жакетами оверсайз, адаптируя это веяние под ваш стиль.

Спорт-шик

Одновременно с предыдущим трендом из топа не выходит направление спорт-шик. Спортивный костюм свободного кроя, грубые ботинки и уютное пальто — удобная и стильная комбинация, уже покорившая сердца fashion-индустрии. Сочетание спортивных и классических элементов в ярких цветах не раз появлялось на модных показах, но пастельная гамма тоже остается актуальной.

20 августа 2023, 22:18
Фото: Zhang Xiaocheng / XinHua / www.globallookpress.com
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