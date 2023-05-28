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Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей?

Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей?
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Алена Алексеева

Алена Алексеева

 Психолог, основатель онлайн-школы, автор трансформационного курса "Лаборатория счастья"

В современном мире чувство одиночества становится все более распространенным и труднопереносимым явлением.

Спутниками нашей эпохи стали огромные объемы информации, высокий уровень достигаторства и различные активности, которые неуклонно растут и требуют нашего времени и внимания.

В суете повседневной жизни, где за 24 часа нужно столько всего успеть, многие люди неизбежно ощущают себя одинокими. И, пребывая в таком состоянии, они не обнаруживают рядом близких людей, что только усиливает проблему.

Откуда возникает чувство одиночества

Чувство одиночества может проявляться не только при условии физической изоляции, но и при наличии множества виртуальных связей, которые не способны удовлетворить глубокую эмоциональную потребность человека. Возникает такое понятие, как "одиночество в сети" – на первый взгляд, у человека много друзей, единомышленников, подписчиков, и он постоянно взаимодействует с ними в виртуальном пространстве. Однако на самом деле он продолжает ощущать себя одиноким.

Ключевым фактором возникновения чувства одиночества здесь является то, как человек проводит время, находясь в этом состоянии. Если он страдает, переживает болезненные эмоции, задумывается о причинах, обвиняет себя в собственном одиночестве, то эти размышления в конечном итоге приводят к постепенному разрастанию негативных мыслей. Возникает чувство недостаточности, падает самооценка. И именно низкая самооценка становится и первопричиной, и следствием ощущения одиночества.

5 способов справиться с чувством одиночества

Самовыражение

Попробуйте найти и развивать свои уникальные таланты и интересы. Выразите себя через музыку, живопись, писательство или другие формы творчества. Это поможет вам почувствовать себя более уверенно и находить радость в самовыражении.

Хобби

Найдите интересное хобби, которое вас увлекает. Это может быть что угодно, от готовки и фотографии до садоводства или рукоделия. Занятие хобби поможет вам заполнить свободное время, занять свой ум, чтобы не опуститься на дно самобичевания или депрессивных состояний.

Спорт

Физическая активность оказывает положительное влияние на наше эмоциональное состояние. Регулярные тренировки или занятия спортом помогут вам чувствовать себя бодрее, улучшат настроение и повысят самооценку. Выберите спортивную активность, которая вам нравится, будь то бег, йога, плавание или др.

Виртуальное общение

Используйте возможности интернета для общения с другими людьми. Присоединяйтесь к онлайн-сообществам, форумам или социальным сетям, где вы сможете найти единомышленников и обсуждать интересующие вас темы. Однако не забывайте о предосторожности и сохраняйте здравый смысл при виртуальном общении.

Путешествия

Отправляйтесь в путешествия, чтобы разнообразить свою жизнь и встретить новых людей. Путешествия предоставляют возможность познакомиться с разными культурами, историей и обычаями. Вы можете присоединиться к групповым турам или попробовать самостоятельные путешествия, где встретите новых людей и насладитесь новыми впечатлениями. И для этого необязательно отправляться в другую страну.

Как извлечь пользу от одиночества?

Нужно понять, что в современную эпоху у нас остается не так много времени для того, чтобы провести его наедине с собой и полностью посвятить себе. И сегодня одиночество – огромная ценность, которую можно использовать в следующих целях:

Практикуйте осознанность. Поставьте себе цель быть в настоящем моменте и полностью погрузиться в то, что вы делаете. Будьте внимательны к своим ощущениям, мыслям и эмоциям, не судите их, просто наблюдайте за ними. Такая практика позволит лучше узнать себя, услышать свои истинные желания и мысли.

Практикуйте благодарность. Каждый день находите моменты, за которые вы можете быть благодарными. Запишите их или просто задумайтесь над ними. Благодарность поможет вам ценить то, что у вас есть, и наслаждаться моментом, проведенным в одиночестве.

Примите свое одиночество как подарок. Вместо того чтобы рассматривать одиночество, как что-то неизбежное, измените свое отношение и рассмотрите его, как ценный подарок. Помните, что время, когда вы остаетесь наедине с собой, может быть отличной возможностью для роста, самоисследования и наслаждения жизнью.

28 мая 2023, 04:19
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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