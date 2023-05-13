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Врач рассказала, как избежать отеков по утрам

Врач рассказала, как избежать отеков по утрам
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Специалист назвал несколько эффективных методов борьбы с проблемой

Утренняя отечность – проблема, с которой хотя бы раз сталкивался почти каждый человек. Однако некоторые даже не догадываются, что это привычное для многих явление может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме. Впрочем, так бывает далеко не всегда. Врач объяснила, что провоцирует появление отеков у здорового человека, и рассказала, как их избежать.

В интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная назвала отечность патологическим состоянием. Если верить специалисту, эта проблема не возникает на пустом месте. Однако, по словам доктора, с ней могут столкнуться те, кто потребляет много острого, жирного, соленого и спиртного.

"Отеки – это патологическое состояние. В здоровом организме отеки могут возникать минимально и только в некоторых ситуациях. Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости", – отметила врач.

Здоровый человек может избежать отеков по утрам, если ограничит потребление вышеперечисленных продуктов. Но если отеки возникают часто, следует обязательно сходить к врачу, отмечает портал "Вести Подмосковья" со ссылкой на доктора. Бережная объясняет, что специалист должен провести обследование и поставить диагноз для решения проблемы. По ее словам, в несерьезных случаях может хватить физических нагрузок, достаточного количества воды и компрессов.

"Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать", – объяснила кандидат медицинских наук.

13 мая 2023, 00:07
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

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