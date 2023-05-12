Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Пятница 12 мая

08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0% 04:18Спрос на новостройки у воды вырос на 60% 02:27Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт 00:01Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 23:50В Москве женщина расправилась с собственным ребенком 22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам 20:30"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи 19:40"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова" 19:00Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая 18:20Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 17:40Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 17:00Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном 16:20Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости 16:00Нетребко предстала перед публикой в необычном виде 15:40В Смоленской области перехватили полтонны кокаина 15:20Леонид Агутин объявил об отъезде за границу 15:00В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС 14:40Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой 14:20После Блиновской и Лерчек ФНС пришла с проверкой к Алсу 14:00Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом 13:40Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем 13:20Родион Газманов показал фанатам детское фото 13:00Блогер Vikki стала конкурентом певицы Доры 12:40Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников 12:20Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом 12:00Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой 11:40"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день 11:20Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию 11:00"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами 10:40Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников 10:20Асмус трогательно обратилась к коллеге 10:00Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости 09:40"Что с вами?": Сильно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов 09:20Собаки загрызли мужчину в Иркутской области 09:00Поргина попала в больницу с травмой головы 08:40В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд 08:20Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом 08:00Застройщики просят освободить от налога 06:10Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной 04:18Невролог назвал главную причину головной боли 02:22В столичных ЖК сохраняются скидки до 40% 00:01"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики 21:40"За мной следили": Тарасов пожаловался на журналистов 21:20"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 20:58"Невероятно трогательно": Навка похвасталась успехами юной дочери
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ

Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ
205

Гастроэнтеролог объяснил ситуацию.

Организм человека – многогранная и сложная система, в которой все взаимосвязано. Порой проблемы одного органа тянут за собой целый спектр других недугов. Однако разобраться в первопричине недомогания бывает не так просто, поэтому врачи советуют не запускать себя и обращанть внимание даже на малейшие изменения в организме на ранних этапах.

Одним из маркеров недомогания для человека является головная боль. Ранее "Дни.ру" писали о том, что голова может болеть из-за повышенного внутричерепного давления, обменных нарушений, а также из-за банального недостатка жидкости в организме. Именно поэтому человеку следует пить до двух литров воды в день.

Есть и другие причины головных болей, которые на первый взгляд не видны. К примеру, неправильное питание может привести не только к болям в животе, но и к головным спазмам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

"Органы ЖКТ и кишечник влияют на весь организм, дисбаланс кишечника сказывается на эмоциональном состоянии, может даже привести к депрессии. А также часто вызывает головные боли", – рассказал гастроэнтеролог Максим Гусенцов.

В любом случае врачи не советуют заниматься самолечением, а сразу же обращаться к медикам. При возникновении головной боли человеку требуется пройти диагностику.

12 мая 2023, 08:20
Таблетки. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

По теме

Невролог назвал главную причину головной боли

Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт

Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт
Экспертное мнение. Нас с детства учат, что руки нужно мыть перед приемом пищи, после прогулки и туалета.

Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка

Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка
Шансы успешного вынашивания и рождения ребенка у женщин высоки в возрасте до 30 лет.

Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера

Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера
Операцию провели в больнице Мытищ. 81-летний пациент поступил в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта.

Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают?

Самые распространенные ошибки в сексе: о чем многие забывают?
Важно помнить о заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП). Секс – это не только удовольствие.

Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях

Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях
Как избавиться от эффекта "апельсиновой корки", рассказал биохимик Анатолий Хитров. Каждой уважающей себя женщине важно привести фигуру в порядок к началу летнего сезона.

Выбор читателей

10/05СрдОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон 10/05Срд"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 10/05СрдСтилист оценила наряды Королевой и Тарзана 10/05СрдАлина Кабаева выступила с важным обращением 10/05СрдВероятность развода Собчак и Богомолова обсуждают в Сети 11/05ЧтвПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина