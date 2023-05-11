Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая

ПРЕМЬЕРА

"Зойкина квартира"

Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги – так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. но в комнатах весёлой квартиры уже зреет печальный финал. Живая музыка, головокружительные танцы, красивые наряды... однако за всем этим блеском разгулявшейся жизни спрятан драматический сюжет о людях, оказавшихся на распутье эпох, о их сложном выборе, о мечтах и надеждах, которые разбиваются обстоятельствами суровой реальности. Режиссер – Евгений Писарев.

13 и 14 мая, театр им. Пушкина.

"Авлабар, или Новая Ханума"

Специально для мхатовской постановки был сделан новый перевод пьесы Авксентия Цагарели "Ханума". и написаны новые песни. Многие из них по своей яркости и мелодичности претендуют на то, чтобы стать настоящими хитами. Это история о соперничестве двух свах – Ханумы (Ирина Пегова) и Кабато (Янина Колесниченко), каждая из которых предлагает свою невесту старому князю Васо Пантыашвили (Артур Ваха). История смешная, эмоциональная и в чем-то бесхитростная, как эмоциональны грузинские тосты, как бесхитростна живопись Пиросмани. Не обошлось и без зажигательных танцев – их ставит Ирина Кашуба, автор хореографии многих популярных мюзиклов. Сценографом "Авлабара" выступает режиссер Виктор Крамер, а мы знаем, какие эффектные и волшебные миры он умеет создавать на сцене. Так что с нетерпением ждем премьеры!

12, 29, 30 мая, МХТ им. Чехова.

"Фауст"

Рассказ Тургенева — монолог в девяти письмах без ответа, где все события даны с одной точки зрения. А, быть может, и вовсе происходят лишь в фантазиях героев, буквально до смерти увлечённых чтением романа Гёте. "Безусловно, приятно разморозить какую-нибудь душу", — говорит главный герой. Но если что-то в этом механизме срывается с колес и уносит человека в зону неведомых мыслей и эмоций, душе грозит трагический финал...

17 мая, Театр им. Вл. Маяковского (Малая сцена).

"Ревизор"

Пьеса "Ревизор" была написана почти два столетия назад в 1836 году, но до сих пор, по мнению режиссера-постановщика спектакля Сергея Виноградова, не потеряла своей актуальности. "Я считаю, что русский театр начался именно с "Ревизор", потому что до него такого уровня драматургии, на мой взгляд, не было. В этой пьесе написано обо всем и она идеальной конструкции. Ее только надо правильно прочитать. Никто больше так хорошо не написал про проблему чиновничества в России. И тут надо понимать с чего начинается история, и чем она заканчивается. Да, это очень неприятная история, но Гоголь потрясающе ее рассказал!"– говорит Сергей Виноградов. Главную роль чиновника из Петербурга Ивана Хлестакова исполнят в разных составах Павел Степанов и Даниил Толстых.

18 мая, театр "Сфера".

"Мандат"

Ставя "Мандат", Сергей Женовач обратился не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам Николая Эрдмана. В спектакле заняты: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин, Игорь Лизенгевич, Глеб Ромашевский, Елизавета Кондакова, Екатерина Чечельницкая, Анна Рудь, Нодар Сирадзе, Даниил Обухов, Александр Суворов, Эдуард Миллер. Спектакль "Мандат" сочинили художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов.

13, 14, 16 мая, "Студия театрального искусства".

ТЕАТР

"Живые и мертвые"

Это спектакль по роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой рассказывает о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. Спектакль о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне. Понять, какой ценой в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, люди сохраняют в себе Человека. Главные роли в спектакле исполняют Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Федор Малышев, Варвара Насонова и другие. Полноценными участниками спектакля станут Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов.

19 мая, театр им. Гоголя.

МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

Этот романтический спектакль основан на популярных музыкальных композициях питерского бит-квартета "Секрет". Все 20 хитов в постановке звучат в оригинальных и абсолютно современных аранжировках. В центре сюжета – события Ленинграда 80-х: белые ночи, разводные мосты, неформалы, фарцовщики и питерская романтика. Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Слава и Алиса быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

МДМ.

"Между двух миров"

"Между двух миров" – необыкновенная история страстной и трагической любви, в которой переплетены еврейский фольклор и мистика. В преддверии свадьбы в юную Лию вселяется Диббук – дух ее возлюбленного Хонона, умершего от вести, что его невеста обещана другому.Композитор – Александр Журбин. Режиссер – Нина Чусова. В главных ролях – звезды театральной сцены и мюзиклов: Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и др. Свое видение этой удивительной истории предложил первопроходец жанра мюзикла на российской сцене Александр Журбин: музыку для театральной постановки он написал еще в 2005 году.

31 мая и 1 июня, новая сцена МДМ (театр "Маска").

МУЗЫКА

XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV



Телеканал RU.TV традиционно наградит российских исполнителей драгоценными самоварами за самые креативные клипы, полюбившиеся песни и яркие дуэты. Режиссером красочной церемонии стал мастер масштабных шоу Алексей Голубев. Так что зрителей ждёт действительно поражающее воображение зрелище. На сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина, ЮрКисс, и многие другие.

23 мая, "Крокус Сити Холл".

КЛАССИКА

"Вивальди, который Вас удивит"

Пожалуй, нет в классической музыке произведения, которое могло бы сравниться с ним по популярности. Догадались? Да, это "Времена года" Антонио Вивальди! Произведение действительно замечательное – с одной лишь оговоркой. "Времен года" Вивальди никогда не писал. То, что мы знаем под этим именем, – первые четыре концерта, входящие в опус из 12-и концертов, который имеет общее название "Спор гармонии с изобретением". Звучит интригующе, не правда ли?

12 мая. Соборная палата.

СЕРИАЛ

"Полнолуние"

Яркие, динамичные, качественные зарубежные драматические сериалы всегда составляли основу эфирной сетки ТВ-3 в вечерний прайм. Этой весной канал представляет в эфире новый мультижанровый драматический сериал из Турции "Полнолуние", в сюжете которого переплелись романтика, детективные тайны и, конечно, – чудеса. Бедная студентка Назлы больше всего на свете мечтает стать шеф-поваром – и получает от судьбы очень оригинальное приглашение стать личным поваром в дом загадочного миллионера, где действует очень много странных правил, и главное из них – не встречаться с хозяином дома. Назлы уверена, что ее босс – старик с причудами, однако её ожидает большой сюрприз… В роли последнего – звезда турецких сериалов и лицо самых модных западных брендов, актёр и фотомодель Джан Яман.

С 15 мая, ТВ-3.

ВЫСТАВКА

"Фронтовые дороги театра"

Экспозиция посвящена работе актерских фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны. Среди уникальных архивных материалов представлены дневники участников фронтовых бригад и записи бесед сотрудников музея с актерами об их выступлениях перед бойцами Красной армии. В числе самых ценных экспонатов – документальные свидетельства участников военных событий, ставших впоследствии известными актерами: Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника, Константина Лисицына и многих других. Посетители смогут "перелистать" записи артистов, прочитать теплые отзывы бойцов и командиров об их выступлениях, посмотреть вырезки из газет военного времени, фотографии, зарисовки на полях и рисунки фронтовых выступлений театральных бригад, афиши и эскизы декораций к постановкам военных лет. Экспозиция будет дополнена кинохроникой выступлений театральных бригад на фронте.

До 14 июня, филиал Бахрушинского театрального музея – Театральный музей г. Зарайска.

СКОРО

Первый Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Организаторы Фестиваля ушли от привычных форм таких мероприятий и придумали необычную программу, включающую ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты, променад-концерты в Большом зале, во время которых слушатели смогут расположиться на удобных пуфах. Впервые фестиваль выйдет за рамки залов Зарядья: каждые выходные фестиваля на улице перед входом можно будет принять участие в мастер-классах и перформансах. А в самую короткую и светлую ночь года 21 июня гости фестиваля станут свидетелями необычной экскурсии-представления. В фестивале принимают участие: Госоркестр России им. Е.Ф. Светланова, Московский государственный симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, ГСО «Новая Россия», БСО им. П.И. Чайковского, оркестр Musica Viva, La Voce Strumentale, Фонограф-джаз-бэнд под управлением Сергея Жилина, Big Band им. О. Лундстрема; дирижёры: Жюльен Салемкур, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Иван Рудин и Дмитрий Синьковский; исполнители: Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков, Липарит Аветисян, Владислав Сулимский, Денис Мацуев, Борис Березовский, Вадим Эйленкриг и многие другие.

С 1 июня по 2 июля, "Зарядье".





"Форум Успеха"

В рамках Форума все желающие смогут принять участие в семинарах и тренингах, а также напрямую пообщаться с ведущими спикерами России – профессионалами в абсолютно разных направлениях. Мария Киселева, Максим Поташев, Владислав Третьяк; Роза Сябитова, Екатерина Андреева, Ксения Бородина, Хабиб – все они будут здесь. "Форум Успеха" – это уникальная возможность для каждого участника в течение двух дней погрузиться в атмосферу изучения себя и своих колоссальных возможностей. Перепрограммировать свои психологические настройки, чтобы убрать из своей жизни все то, что мешает двигаться вперед, трансформироваться и развиваться.

3-4 июня, "Сибур-Арена" (Санкт-Петербург).

ФЕСТИВАЛЬ

"Кардиограмма"

Фестиваль соберет на одной арене десятки тысяч любителей рок-музыки. "Вечерняя сцена" поразит вас своими масштабами и размахом установленного светового и звукового оборудования. Сотни киловатт света и звука погрузят всех присутствующих в атмосферу праздника музыки и отличного настроения. На "Дневной сцене", которая начнет свою работу с 10 утра и продолжит работать до начала вечерних концертов, выступят как уже известные музыкальные коллективы, так и начинающие рок-музыканты. Хедлайнерами фестиваля выступят: Кипелов, Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, Чиж и Ко, Вадим Самойлов, Ума Турман, Сурганова и оркестр, группа Мураками, группа Анимация, группа Эпидемия, F.P.G., Ундервуд, Гран-Куражъ и многие многие другие.

10-11 июня 2023, Екатеринбург.

"Ветер Сибири"

На двух сценах выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Среди заявленных звезд – Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов ("Агата Кристи”), The Hatters, "Ария", "Чиж & Co", "Найк Борзов". Кроме хорошей музыки, гостей фестиваля ждет множество возможностей для активного отдыха и развлечений, еда на любой вкус, ночной клуб с возможностью танцевать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий в самые живописные и интересные места, и еще много чего интересного. Вся информация на сайте: https://vetersibiri.ru.

С 11 по 13 августа 2023, аэродром "Мочище" (Новосибирск).