Заговор от лысины, мазь для уменьшения носа: на что готовы женщины в погоне за счастьем

Способы, доступные каждой.



Согласитесь, каждая женщина хочет быть красивой. Многие, особенно те кто не уверен в себе, считают, что именно красоты им не хватает для счастья. А что уж подвести под собственное понимание фразы "я красивая" каждая решает сама для себя. Кому-то недостает несколько сантиметров роста, кому-то – пышности волос, а кто-то грезит о роскошной груди.

Давайте же узнаем, на что готовы женщины в погоне за счастьем. Мы не будем рассматривать дорогостоящие процедуры в кабинетах косметологов или последние достижения пластической хирургии. Исключительно те способы стать красивее, которые каждая представительница прекрасного пола может найти в первом попавшемся журнале. Возьмем для примера февральский выпуск издания "Магия и красота".

На первой же странице тем, кто недоволен пропорциями своего лица предлагается мазь для уменьшения носа. В красивую баночку нужно положить вазелин, масло алоэ и лепестки розы. Получившуюся смесь нужно регулярно втирать в орган обоняния, приговаривая "Нос обратно врос". А для усиления эффекта можно заговорить браслет из красных минералов, который придаст очарования: " Заклинаю силой солнца, моря, огня, воды, красота, ко мне приди".

Дамам, чья грудь перестала радовать, можно приготовить целых два "зелья". Для первого нужно взять молотую овсянку, молоко, мед и святую воду. Кашицей мазать бюст со словами: "По полю корова гуляла, молоко роняла. Мимо пчелка пролетала, мед с цветов собирала. то молоко и мед на грудь мне попали, и сразу кожа моя моложе, а груди красивее стали".



Для второго приготовьте кашицу из ржаной муки и яйца. Наносите, приговаривая: "Как Луна кругла, так и грудь моя полна. Как ярка звезда, так грудь нежна и молода!".

Тем, кого печалит редкая шевелюра, можно прочесть заговор от лысины. В полнолуние купите зеркальце и гребень, а затем семь дней причесывайтесь перед зеркалом, приговаривая: "Шла во поле девица, собирала пшеницу, зерна от плевел отделяла, колосья добрые жала. Так меня порче не достать, ведьме на меня не колдовать. А мои волосья, словно колосья, будут крепки, сильны, густы. Аминь!" Гребень и зеркало по окончании недели заверните в бумагу и закопайте в землю подальше от дома.

Страдающим от деликатной проблемы недержания тоже есть шанс помочь. Лекарства или заговоренные снадобья нужно предварить фразой: "Где дождь нужен – пусть идет, от меня тучи уведет. Амuнь".

А напоследок совет, чтобы привечать мир в семью. Зажгите церковную свечу у входной двери и обойдите все жилище по часовой стрелке, читая "Отче наш". Завершите обход у входной двери, а огарок закопайте со словам: "Как облака по небу проплывают, так и все дурное из моего дома утекает, мимо плывет, меня не задевает. Так!" Если на улице лежит снег, то можно закопать остаток свечи в ненужный горшок с землей, который вы затем сразу же выбросите.



Самая важная составляющая счастья, как пела Лариса Долина, это погода в доме. Поэтому, есть ли разница, сколько седых волосков поселилось на вашем темени с возрастом, если за руку вас по-прежнему держит любимый человек?