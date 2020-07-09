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Lifestyle
Динамическая медитация: как правильно ходить на каблуках

Динамическая медитация: как правильно ходить на каблуках

Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Анна Андрианова

Анна Андрианова блогер

 Психолог, писатель, имиджмейкер. Вдохновляющий ментор для сотрудников крупных компаний и частных лиц. Автор тренингов образовательного центра "Сити Класс".
"Мир не лежит на твоих плечах, он у твоих ног". Как жаль, что в повседневной суете мы забываем об этом, вкладывая огромные средства в инъекции красоты и наряды, забыв о самом главном – походке. Именно она рассказывает все о нас.
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Японские ученые доказали – когда женщина правильно идет на каблуках, у нее вырабатываются эндорфины. А от хорошей осанки поднимается самооценка и появляется уверенность в себе. Правильная походка не только вызывает восхищение у мужчин, но и является настоящей целительной динамической медитацией для ее обладательницы. Анна Андрианова – эксперт по отращиванию крыльев, рамках работы над имиджем уже 16 лет ставит осанку и походку своим подопечным. Как? Рассказываем!

Женщины, которые не умеют ходить на каблуках, между тем надевают их и травматично ковыляют как "недобитые кузнечики". Зрелище это не для слабонервных. Некоторых прекрасных дам шатает из стороны в сторону, другие идут на полусогнутых, или, наоборот, на прямых ногах, словно на ходулях. Мужчины смеются им вслед, окружающие женщины радуются тому, что не видят соперниц в этих скрюченных "пингвинах". Смешно и грустно. Но красиво ходить может научиться любая женщина, вне зависимости от возраста и комплекции.

Сначала давайте развеем мифы и разберемся, как ходить неправильно:

  • Ступать с пятки на носок или с носка на пятку, источники расходятся во мнении. А правильный ответ заключается в том, что все равно. Не важно. Как вам удобнее. Вся стопа, пятка или носок – это не влияет на красоту походки.
  • Идти от бедра нельзя. Ни в коем случае нельзя. Если вы будете идти от бедра, это будет смотреться вульгарно. Как в служебном романе: "Боже, где вы научились так вилять бедрами?"
  • Ширина шага размером со стопу. Нет, нет и еще раз нет. Это слишком маленький шаг, который предаст походке неуверенность и неустойчивость! Шаг должен быть достаточно широким, чтобы нога уверенно опиралась и держала вес тела.

Вот основные принципы красивой походки, освоив которые, можно легко превратиться из кузнечика в королеву и привлекать к себе восхищенные взгляды, а не насмешки.

Фото: www.globallookpress.com

Вот несколько советов, которые помогут сделать походку более уверенной и красивой.

Взгляд

Смотрим только перед собой. Если мы смотрим вниз, у нас опускается голова, а за ней плечи.

Если вы смотрите вниз, то не споткнетесь – заблуждение. Когда мы смотрим перед собой, мы видим и дорогу. Для того, чтобы не спотыкаться, не нужно смотреть под ноги и выискивать ямки, когда мы едем на машине, мы ведь не смотрим под колеса. Подбородок должен быть параллелен полу.

Осанка

Хорошей осанки можно достигнуть множеством разных способов. Самый простой – это почувствовать макушку головы, поместить в нее свое внимание. Ощутить тепло или покалывание. Опустить плечи вниз, не назад, а именно вниз, лопатки не сводить, они должны быть мягко опущены.

Бедра

Многие думают, что надо выкручивать бедрами восьмерки для пущего эффекта фигурной выразительности. По факту получается эстетическая катастрофа. Чтобы бедра плавно вращались при ходьбе, не надо ими ничего делать! Но если вы будете сгибать и разгибать колени, то бедра будут плавно и изящно вращаться благодаря им. Запомните: когда нога готовится к шагу – колено согнуто, когда нога ставится на пол – колено уже разогнуто полностью. Колени поднимать не нужно. Сама нога поднимается ровно настолько, чтобы сделать шаг, но не выше. Если вы будете поднимать колени, походка станет гротескно подиумной.

Ширина шага

Шаг должен быть достаточно широким ровно для того, чтобы вы чувствовали себя устойчиво и вас не шатало. При маленьких шажках походка выглядит скомканной и опасно неустойчивой. Нужно уверенно наступать на ногу и ощущать опору, шаг должен быть достаточно широкий, тогда походка выглядит устойчивой и выразительной, но не гигантской и размашистой.

Фото: www.globallookpress.com

Характер шага

"Пингвин" – это переваливающаяся походка с ноги на ногу. Все люди, за исключением тех, кто учился ходить, ставят ноги параллельно друг другу. Секрет в том, чтобы ставить их друг за другом или чуть-чуть взахлест, но обязательно по прямой линии. Почти сразу вы заметите, что так идти удобнее. При движении вы чувствуете, что одним бедром немного прикрываете другое.

Руки

Они должны быть легкими и свободными. Если вы сможете их полностью расслабить, то у вас автоматически получится, что при движении рука будет немного прикрываться одноименным бедром. Руки словно раскачиваются параллельно телу. Даже если в вашей руке сумочка, то ее тоже лучше раскачивать для равновесия.

Грудь

Ваша грудь должна должна "идти" первой. Не голова, как многие ходят, выпятив ее вперед, не плечи для ускорения, а именно грудь. Запомните: ягодицы и макушка находятся на одном уровне. Не забывайте про естественный прогиб в пояснице, подтянутый живот и опущенные плечи.

Плечи и талия

Следите за тем, чтобы во время движения ваши плечи не "уходили в пляс", а были совершенно неподвижны. А вот боковые мышцы живота, наоборот, пусть будут ощутимы. Их движение придает походке грацию и пластичность. Именно благодаря им, походка выглядит легкой и изящной.

Отношение к себе

Женщина выглядит нелепо, когда стесняется и смущается, не хочет привлекать к себе внимание, но при этом надела каблуки. Идет вся нарядная и "расписная" с выражением на лице "не подходи, убью". Да, у всех бывает разное настроение и разные периоды в жизни. Иногда хочется спрятаться, лучше под кепку, и тогда уж уместно надеть кроссовки. Но если на вас каблуки, вы должны нести их, словно они созданы специально для вас, как волшебные туфельки Золушки.

Фото: www.globallookpress.com

Быстрая походка, или "как красиво торопиться"

Не всегда мы можем плыть как лебеди, торопясь на работу и по магазинам. Часто нам нужно двигаться быстро и, кстати, это очень полезно. Тело сжигает лишние калории, ягодицы приобретают нужные очертания, мозг проветривается, а в голову приходят правильные мысли.

Быстрая походка отличается от медленной только одним пунктом, точнее, одним дополнением. Для того, чтобы вас не шатало из стороны в сторону, нужно немножко подтянуть лопатки, не сводить их, а именно немножко подтянуть навстречу друг к другу, почувствовать тонус.

Некоторые считаю, что для ускорения нужно нагнуться вперед, но это заблуждение. Для того, чтобы быстро идти, нужно быстро двигать ногами, соблюдая все правила, описанные выше, и немножко сводить лопатки.

Как ходить без каблука

Основные принципы те же. Осанка (плечи вниз и взгляд перед собой), ноги по прямой и широкий шаг, но вот ступать в обуви на плоской подошве, будь то кеды, балетки, слипоны, мокасины, босиком, нужно на внешнюю сторону ребра стопы. Следите, чтобы арка стопы и наружная часть не касалась земли, чтобы вес тела приходился больше на внешнюю сторону стопы. Это микродвижение, которое не заметно глазу, но ощутимо при ходьбе, благодаря ему ноги перестанут отекать, будут меньше болеть и вы станете намного меньше уставать. А главное – походка будет летящей и легкой, бесшумной и плавной.

Владея техникой походки, легко ее интегрировать в жизнь, в то время, когда мы действительно хотим быть королевой, привлекать и завораживать. Главный признак правильной походки – когда мы идем и получаем от этого удовольствие. С каждым шагом нравясь себе все больше и больше. Это магия тела, доступная каждой женщине.

9 июля 2020, 18:25

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