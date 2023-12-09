Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников?

1. Наличие сайта и контактных данных.
Если Вы пришли в агентство, которое открылось недавно, и у него отсутствует собственный сайт, в связи с этапом разработки, а номер телефона не городской, и к тому же, адрес электронной почты заканчивается бесплатным доменом, то следует насторожиться. Туристические фирмы не открываются без необходимой подготовки!
2. Проверьте документы компании, уделите внимание ИНН.
Все данные должны быть зарегистрированы в реестре ассоциации "Турпомощь", а также в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Убедитесь, что туроператора можно проверить через базу Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.
3. Есть ли отзывы?
Отсутствие рекомендаций – веский повод не обращаться в турфирму.
4. Агентство открылось в самый пик сезона? Еще один повод не доверять.
Любая организация нуждается в достаточном количестве времени на раскрутку, а также запуск рекламной кампаний перед началом сезона.
5. Сравните стоимость.
Слишком дешевые путевки могут оказаться "сыром в мышеловке". Цена на туры у различных операторов +/– варьируется в одной категории.
6. Тщательно изучите документы и не принимайте скорополительных решений!
Прочитайте всю информацию о туре и перелете, обаятельно сравните данные с сайтом авиакомпании.
Мои простые советы помогут Вам сэкономить время и, конечно, деньги. Приятных путешествий, друзья! Не дайте себя обмануть.