Как правильно выбрать тур, чтобы не попасть в лапы мошенников?

К великому сожалению, реальность такова, что мы должны затрагивать подобные темы. Все чаще и чаще мошенники выдают себя за туроператоров и наживаются на доверчивых гражданах. Тravel-блогер и общественный деятель Светлана Турилована рассказала, на что необходимо обращать внимание при покупке тура.



1. Наличие сайта и контактных данных.



Если Вы пришли в агентство, которое открылось недавно, и у него отсутствует собственный сайт, в связи с этапом разработки, а номер телефона не городской, и к тому же, адрес электронной почты заканчивается бесплатным доменом, то следует насторожиться. Туристические фирмы не открываются без необходимой подготовки!

2. Проверьте документы компании, уделите внимание ИНН.

Все данные должны быть зарегистрированы в реестре ассоциации "Турпомощь", а также в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Убедитесь, что туроператора можно проверить через базу Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

3. Есть ли отзывы?

Отсутствие рекомендаций – веский повод не обращаться в турфирму.

4. Агентство открылось в самый пик сезона? Еще один повод не доверять.

Любая организация нуждается в достаточном количестве времени на раскрутку, а также запуск рекламной кампаний перед началом сезона.

5. Сравните стоимость.

Слишком дешевые путевки могут оказаться "сыром в мышеловке". Цена на туры у различных операторов +/– варьируется в одной категории.

6. Тщательно изучите документы и не принимайте скорополительных решений!

Прочитайте всю информацию о туре и перелете, обаятельно сравните данные с сайтом авиакомпании.

Мои простые советы помогут Вам сэкономить время и, конечно, деньги. Приятных путешествий, друзья! Не дайте себя обмануть.