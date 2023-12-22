Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома

Во многих семьях уже началась активная подготовка к предстоящему празднику. Какое же дерево лучше выбрать: пластмассовое или натуральное?

Нарядная и сверкающая, большая или маленькая, зеленая или голубая – новогодняя елка может быть разной. При этом сначала все же важно определить, какой будет праздничная красавица – натуральной или искусственной. Телеканал "360" раскрыл особенности каждой из них.

Искусственная елка

Производится из безопасных материалов: полиэтилен или поливинилхлорид. Каждое деревце проверяется специалистами на соответствие нормам. Токсичной елка может стать только при возгорании. По этой причине, если в квартире есть аллергики, то лучше выбрать искусственное дерево. При этом важно не забывать мыть его перед тем, как начинать украшать. Пыль также может спровоцировать приступ.

Настоящая елка

Из-за содержания большого числа смол и эфирных масел может стать причиной аллергии и даже отека горла. Если приобретать дерево у недобросовестных продавцов, то можно "привезти" домой клещей и клопов. Если такую елку не убрать вовремя, то россыпь иголок еще долго придется выметать из квартиры. При этом у настоящего деревца есть огромный плюс – невероятный аромат хвои.

Окончательный выбор предстоит делать самим покупателям, оценив все очевидные плюсы и минусы.