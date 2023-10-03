Тренер назвал три главных принципа стройности

Персональный тренер фитнес-клуба "Лига чемпионов", нутрициолог и массажист Иван Липатов назвал три принципа стройности. Речь идет о силовой нагрузке с низкоинтенсивным кардио и сбалансированном питании с соблюдением суточной нормы белков, жиров, углеводов и клетчатки.

"Третий — очень важный аспект, о котором часто забывают, — это восстановление: здоровый сон, что часто игнорируется", — цитирует Липатова RT. Начать занятия в спортзале эксперт посоветовал с похода к врачу. Необходимо знать о своих индивидуальных противопоказаниях.