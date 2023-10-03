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Вторник 3 октября

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Тренер назвал три главных принципа стройности

Тренер назвал три главных принципа стройности
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Персональный тренер фитнес-клуба "Лига чемпионов", нутрициолог и массажист Иван Липатов назвал три принципа стройности. Речь идет о силовой нагрузке с низкоинтенсивным кардио и сбалансированном питании с соблюдением суточной нормы белков, жиров, углеводов и клетчатки.

"Третий — очень важный аспект, о котором часто забывают, — это восстановление: здоровый сон, что часто игнорируется", — цитирует Липатова RT. Начать занятия в спортзале эксперт посоветовал с похода к врачу. Необходимо знать о своих индивидуальных противопоказаниях.

3 октября 2023, 14:44
Фото: Pixabay.com
Тульская служба новостей✓ Надежный источник

Планируем путешествие: что нельзя упустить?

Планируем путешествие: что нельзя упустить?
Билеты куплены, вещи упакованы, а душа готова к странствиям! Самое время еще раз проверить, а все ли в порядке. Попробуем подойти к вопросу с максимальной внимательностью, чтобы путешествие было приятным во всех отношениях и запомнилось надолго. Не будем, пожалуй, говорить о таких банальных вещах, как медицинская страховка.

Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе

Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе
Развод и измена – это серьезные жизненные испытания, которые могут вызывать сильные эмоции. Понять и принять свои эмоции в этой ситуации является важным шагом на пути к исцелению и восстановлению своего эмоционального благополучия. По мнению, психолога, члена Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, члена российской ассоциации EMDR Гули Галеевой, развод и измена — это серьезные жизненные испытания, которые могут вызывать сильные эмоции.

"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение

"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение
У каждого человека есть близкое окружение со своими убеждениями. В детстве оно во многом формирует наши взгляды на жизнь и самооценку. Если девочка с ранних лет слышит, что она красивая, во взрослом возрасте ее вряд ли получится убедить в обратном. Она уверена в себе и не обращает внимания на неконструктивную критику. Но есть и обратные примеры, когда близкие заставляют сомневаться в своих способностях. Рассказываю, что делать в таких ситуациях. Как распознать токсичных людейНе каждый человек решается воплотить свои мечты в реальность.

Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода

Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода
Измена и развод оказывают глубокое и разрушительное влияние на отношения людей. Они являются сложными эмоциональными событиями, которые могут нанести серьезный ущерб не только брачному союзу, но и самооценке и эмоциональному благополучию. Психолог, член Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, член российской ассоциации EMDR Гуля Галеева рассказала, каким образом измена и развод оказывают глубокое и разрушительное влияние на отношения людей.

Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября
Осень в этом году по-настоящему золотая, теплая, светлая. Продлите себе радость этих дней при помощи великолепных концертов, театров и фильмов! ДЕТЯМ"Детский альбом Чайковского"Историческая усадьба Салтыковых-Чертковых превратится в волшебное пространство, погружающее маленьких зрителей и их родителей в оживший мир гениальной музыки Петра Чайковского.

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