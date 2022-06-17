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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Лето в Москве в разгаре. Но культурная жизнь не затихает. Премьеры, вернисажи, концерты – есть, куда сходить и чему удивиться. А обзор "Дни.ру" поможет сориентироваться.
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ПРЕМЬЕРА

"Канарейка"

В основу спектакля положена биография оперной дивы Марии Каллас и одноименная пьеса журналиста и сценариста Марии Варденга, рассказывающая о трех последних днях жизни великой певицы. Каллас предстает в спектакле подавленной женщиной, утратившей все: мировую славу, голос, главную любовь своей жизни — миллиардера Аристотеля Онассиса. Мир Каллас сузился до четырех человек: двух домработниц, водителя и личного психиатра. Именно с ними, людьми, далекими от музыки, теряющая рассудок певица проводит кастинг на новую постановку "Макбет". Режиссер постановки — лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Дмитрий Сердюк, в главной роли — Сати Спивакова.

20, 21 июня, театр Наций (Малая сцена).

ТЕАТР

ХV Международная летняя театральная школа

ХV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России для молодых профессиональных актеров подходит к заключительному и главному этапу — показу спектаклей. В этом году в Школу приехало 86 молодых актеров и актрис из России и 11 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана, Финляндии. С начала июня молодые артисты обучаются у лучших театральных педагогов России. Итогом обучения станут пять спектаклей в разных жанрах, которые будут представлены зрителям.

С 24 по 27 июня в Москве и Подмосковье.

"Сеанс гипноза для семейной пары"

Это история о том, что в поисках правды, мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаём себе вопрос: "Сколько раз в день мы солгали и что такое ложь?" Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает. Даже в самой образцовой семье есть свои "скелеты в шкафу". В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизёром, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля. В ролях: Андрей Ильин Даниил Спиваковский, Олеся Железняк, Андрей Кайков.

27 июня, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

МОДА

Московская Неделя Моды

На основной площадке в парке "Зарядье" свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. В программе события 69 показов коллекций дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары и Твери. В них примут участие уже известные дизайнеры и бренды, такие как: AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE. Дебютные показы проведут: STUDIO 29, Дима Магний. В рамках расписания свои коллекции также представят дизайнеры, которые поддерживают и развивают тему sustainability: ABZAEVA, BEENA, JENESAQ, Gerda Irene и другие.Специальными проектами на Московской неделе моды станут показы известных российских дизайнеров: показ Slava Zaitsev пройдет 20 июня, а показ VALENTIN YUDASHKIN — 26 июня.

С 20 по 26 июня.

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

СКОРО

Дирижер Филипп Чижевский и ансамбль Questa Musica

В программе – Концерт для контрабаса с оркестром №2 Джованни Боттезини и знаменитый цикл Антонио Вивальди "Времена года". Солистами в этот вечер станут Леонид Бакулин (контрабас) и Леонид Железный (скрипка). "Времена года" в интерпретации Чижевского способны по-настоящему удивить любого, кто знаком с этим циклом скрипичных концертов: дирижеру и его ансамблю удается переосмыслить хорошо знакомую всем музыку и, благодаря смелости прочтения и неожиданно расставленным акцентам, заново открыть это хрестоматийное произведение для слушателей.

30 июня, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

Сергей Пенкин

На предстоящем выступлении часть программы будет исполнена в акустике. Зрители услышат unplugged-версии песен из репертуара Сергея Пенкина "Не друзья, не любимые", "Не забывай", "Полуночный дождь", "За пеленой дождя", "Последний шаг" и др. В концерте будут исполнены также главные хиты артиста, его авторские песни, современные романсы, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

1 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: Вадим Гортинский

МУЗЫКА

"Тет-а-тет" Яны Ясс

"Тет-а-тет” – это трендовый летний трек в лучших традициях популярной музыки и драйвом внутри. Ночная Москва, лето, одиночество и.... машина. То самое состояние, когда ты наедине с собой… диалог, который так важен, и которому мы так мало уделяем внимания. Композиция рассказывает о сложности диалога с самим собой, когда мы остаемся наедине с угнетающими мыслями и чувствами. Мы теряем душевную гармонию, мы избегаем одиночества, мы слепо бросаемся в затягивающие нас события, контакты, отношения, разменивая внутреннее сияние в общественной суете. В конце концов, нам приходится расплачиваться собственными ошибками и потерей душевного равновесия. Песня Яны Ясс является подсказкой, которая объясняет слушателям, что нельзя жить, оторванными от своего подсознания и идти на поводу у чужих желаний и потребностей: важно плакать, смеяться и быть открытым с собственным сердцем и душой, разбивая хрустальные иллюзий самообмана.

На всех международных цифровых площадках, а также в официальных сообществах в сети Интернет.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ"

Экспозиция насчитывает около ста фотографий разных периодов насыщенной телевизионной биографии Анатолия Григорьевича. Они собраны из нескольких архивов. Фотографии сопровождаются QR-кодами, открывающими мультимедийный проект "Разговор с Анатолием Лысенко», из которого вы узнаете тайны профессиональной жизни нескольких поколений телевизионных журналистов. Фотовыставку дополняют яркие цитаты из книги его воспоминаний "ТВ живьем и в записи" и интервью о телевидении, о жизни, о себе. О сделанном и о коллегах Анатолий Григорьевич всегда говорил очень точно и с юмором. Проект создан по инициативе Международной академии телевидения и радио.

С 20 июня, центральный холл на 1 этаже АСК-1 Телецентра "Останкино".

Фото: личный архива семьи А.Г. Лысенко и фотоархив Международной академии телевидения и радио

АКЦИЯ

"Московская музейная неделя"

Галерея Классической Фотографии решила поддержать городскую программу "Московская музейная неделя". Теперь вход в фотогалерею будет свободным каждое третье воскресенье месяца. "Раньше бесплатно посетить галерею можно было только в день открытия выставки. Однако учитывая большой интерес к фотографии и потребность в культурном досуге, было решено сделать наши экспозиции более доступными для всех желающих", — комментирует арт-директор галереи Марк Коберт. Акция позволяет москвичам и гостям столицы распланировать свои выходные и посмотреть все интересующие фотовыставки.

Фото: пресс-служба

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 17:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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