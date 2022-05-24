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Lifestyle
Как быстро вырасти в доходах: 3 шага для быстрого и качественного роста

Как быстро вырасти в доходах: 3 шага для быстрого и качественного роста

Татьяна Волкова

Татьяна Волкова блогер

 Финансовый консультант, спикер проекта "Программа повышение финансовой грамотности взрослого населения", имеет золотой грейд. Основательница курса "Стань инвестором".
Каждый хотел бы иметь стабильный высокий доход. Есть люди, которые за месяц способны увеличивать его на 10%, кто-то вырастает на 30% и даже на 100%. Но и есть и те, у которого индексация заработной платы составляет ежегодно всего 6%. Что же мешает многим поправить свое финансовое положение?
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Мотивация

Мотивом называют причину, которая подталкивает человека к какой-либо деятельности. Если взглянуть на ситуацию с точки зрения доходов, необходимо найти мотивацию, чтобы увеличить заработки. Для кого-то это стремление выбраться из нищеты. Другие осознают: "Это моя жизнь, и мне хотелось бы прожить ее иначе". Кому-то дороги дети, семья, и человек стремится дать им самое лучшее.

Но на пути возникают препятствия, заключающиеся как раз в отсутствии мотивации. Возникают неуверенность, страхи, сомнения. Они бывают связаны с боязнью высокой конкуренции на рынке, недостатком собственной компетенции, нежеланием брать на себя ответственность.

Часто эти опасения ложны, но они мешают сделать первый шаг и попытаться изменить жизнь, не дают сдвинуться с мертвой точки. И даже когда человек старается что-либо сделать и улучшить финансовое положение, у него ничего не получается, пока не появится устойчивая мотивация, сметающая на своем пути любые препятствия.

Желание

Чтобы доход вырос, необходимо сильное желание его иметь. Важно стремление достичь, доказать, возникающее на базе сформировавшегося мотива. Это должна быть не просто мечта, размышления на тему «Как хорошо было бы…», которые не влекут за собой действия и приобретают эфемерную форму. Это желание, обретающее конкретные четкие очертания, например, стать состоятельным человеком или создать несколько источников дохода.

Но на этом пути обязательно появляются враги — неверие в собственные силы, ограничивающее мышление, тревожные мысли. Они не дают мечте разгореться и сформировать из желания цель, которую можно воплотить в жизнь. Как это происходит? Рассмотрим несколько примеров.

Одно из наиболее распространенных ограничивающих убеждений на пути к достатку — стремление иметь пусть маленькую, но стабильную зарплату, страх перемен. В результате возникает зависимость от начальника, конкретного места работы. Заработная плата не позволяет полностью удовлетворять свои потребности, но человек цепляется за иллюзию постоянства. Такие люди редко задумываются о том, чтобы создать дополнительный источник дохода, поскольку и так устают на работе.

В то же время они боятся все потерять и убеждены, что открытие бизнеса или переезд в другой город, страну связан с рисками. Нежелание выходить из зоны комфорта закрывает множество путей и возможностей. Пассивность, заниженная самооценка, убеждение, что «я ничего не смогу» или «мне все должны», стремление удержать деньги, а не заставить их работать, ведут к тому, что человек не развивается и не позволяет себе увеличить доход.

Главное, что нужно сделать, — превратить желание стать состоятельным в действие, несмотря на все сомнения и тревожность ума. Достаточно сделать первый шаг, например, попытаться разобраться в инвестициях, подумать, какие свои знания и умения можно монетизировать. Доход начинает расти, как только процесс сдвигается с мертвой точки.

Действия

Они должны быть правильными и в достаточном количестве. Действия возникают на базе цели, которую человек ставит перед собой. Именно они дают в сумме 40% успеха, в то время как на желание и мотив приходится 60%.

Но как узнать, какие действия правильные? Они должны вести к увеличению дохода. Если видите, что ваша стратегия не приносит желаемого результата, ее нужно менять. Учитесь у тех, кто добился финансовой стабильности, читайте, общайтесь с более успешными. Конечно, чужие советы не заменят опыта, но вы будете знать, куда и как двигаться, чтобы достичь цели. Действуйте не по шаблону, а исходя из ситуации, и не бойтесь корректировать планы.

Ограничивающие мысли, психологические установки, стереотипы мешают людям выйти из зоны комфорта и попытаться изменить свою жизнь. Еще один злейший враг — иллюзия, что все произойдет само. Ничего не случится, пока вы не начнете работать над собой, не найдете внутреннюю мотивацию, не превратите ее в желание, а его, в свою очередь, в правильные действия.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2022, 02:13 Источник: Дни.ру

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