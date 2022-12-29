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Lifestyle
Новогоднее чудо: создаём декор новогодних игрушек с помощью Эбру

Новогоднее чудо: создаём декор новогодних игрушек с помощью Эбру

Ульяна Храмкова

Ульяна Храмкова блогер

 Эксперт по технике Эбру, создатель бренда Amazing Color, сооснователь производства первых красок и наборов для Эбру в России
Декор, выполненный своими руками, наполняет дом теплом и уютом. Если хотите получить нечто действительно оригинальное и красивое, обратитесь к технике Эбру.
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Возьмите правильную основу

Техника живописи на воде очень проста и доступна всем. Но чтобы результат действительно порадовал, нужно правильно начать. Основа для игрушки должна быть пористой, хорошо впитывающей, чтобы краска не соскальзывала. Подойдут следующие материалы:

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  • бумага;
  • деревянные заготовки;
  • папье-маше.

Чтобы начать творить, нужно сначала подготовить воду с помощью загустителя, затем выбрать новогодние цвета (не более трех) и создать свой узор. Hе мельчите, так игрушка получится более красивой! Созданный рисунок перенесите на заготовку.

Фото: Ульяна Храмкова

Основные правила для красивого результата

  1. Помнить про особенности переноса. Плоскую заготовку аккуратно подносим к поверхности воды,выравниваем, а затем медленно опускаем от края к краю, чтобы отпечатался весь рисунок. Можно повторить со второй стороной. Объемную заготовку нужно опускать в жидкость целиком, чтобы она охватила ее со всех сторон сразу.
  2. Количество воды зависит от основы. Если она 3D, берите глубокую емкость и наливайте больше жидкости, чтобы заготовка могла погрузиться туда полностью.
  3. После перенесения рисунка промакиваем игрушку, убирая лишнюю влагу.
  4. Даем просохнуть до получаса.

Чтобы добавить блеска, намажьте клеем отдельные участки на рисунке и присыпьте блестками подходящего цвета. Только не переусердствуйте, чтобы получилось гармонично и нарядно.

Фото: Ульяна Храмкова

Даже если вы совершенно не умеете рисовать и никогда этим не занимались, создать такую уникальную новогоднюю игрушку с помощью Эбру не составит труда.

Фото: Ульяна Храмкова
Автор: 29 декабря 2022, 21:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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