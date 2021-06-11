Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Музыкальный фестиваль "Нашествие", который проводится в Московской области, был перенесен на июль 2022 года, передают "Вести Подмосковья". На такой шаг организаторы были вынуждены пойти из-за требования местного Роспотребнадзора. Уже купленные билеты можно или сдать, или переоформить на новые числа.
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