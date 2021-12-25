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Lifestyle
Фото: пресс-служба ресторана "Бор" Фото: пресс-служба ресторана "Бор"
Фото: пресс-служба ресторана "Бор" Фото: пресс-служба ресторана "Бор" Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

В ресторане новой русской кухни взялись за ломку стереотипов

Тренд на переосмысление национального кулинарного наследия, наметившийся в Москве еще несколько лет назад, не ослабевает, хотя и немного сбавил обороты. На столичных просторах время от времени продолжают возникать новые проекты, предлагающие свой взгляд на то, какой может или должна быть русская кухня сегодня. Кто-то отдает предпочтение сугубо авторскому прочтению, делая упор на использование премиальных ингредиентов и сложность исполнения. Кто-то, напротив, предпочитает держаться поближе к классике, хотя и ее неизбежно приходится доводить до ума, ибо в традиционном исполнении она выглядит порой слишком тяжеловесной и даже грубоватой.
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В ресторане «Бор», что открылся осенью на Пятницкой, пытаются придерживаться золотой середины – чтобы еда была одновременно и узнаваемой, и не вычурной, и не слишком дорогой. За исполнение отвечает шеф-повар Андрей Федосеев, успевший поучиться в лионской L’Atelier de Chef и постажироваться в нескольких мишленовских ресторанах в Испании и Франции. В его арсенале – актуальные французские техники, уважение к сезонности (но без крайностей, что правильно, учитывая продолжительную русскую зиму), пристальное внимание к качеству продукта и небанальное сочетание ингредиентов.

Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

Меню небольшое, в нем легко сориентироваться. На закуску предлагают, например, паштет из боровиков с маринованными маслятами и ржаной гренкой, взбитый холодец из томленой говядины с маринованным огурцом, оливье с муксуном и корнеплодами и салат со щавелем и морепродуктами, дополненными тонкими слайсами груши и листьями морской капусты.

Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

В разделе супов нашлось место и легкому куриному бульону с клецками, и насыщенному крем-супу из свеклы с телячьими щечками. Однако тут есть и такая не самая банальная позиция, как сметанный суп с рагу из вешенок и белых грибов.

Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

Горячее делится примерно поровну на блюда из овощей, рыбы и мяса, причем каждый раздел вполне самодостаточен. Так томленый картофель подается со щучьей икрой и соусом из раковых шеек, а печеный баклажан – с томатами и глазурью из кваса. Филе мурманского лосося дополнено печеной тыквой и соусом из щавеля, а курильский гребешок – брюссельской капустой и белыми грибами, удачно имитирующими текстуру основного ингредиента. Наконец, рагу из кролика сервируется хрустящей гречкой и томленой сметаной, а бедро ягненка – копченым перцем и сливой.

Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

Десерты по затейливости исполнения ничем не уступают основным блюдам, но все вкусы столь же ясны и хорошо узнаваемы. Томленая груша удачно сочетается с соленой карамелью и мороженым из эстрагона, а шарлотка – с комбучей и мороженым из топленого молока. Однако самой необычной комбинацией является, пожалуй, самый обыкновенный творог, сервируемый с вареной сгущенкой и сорбетом из черноплодки – чистая ностальгия по счастливому детству.

Фото: пресс-служба ресторана "Бор"

Средний счет – 2000 рублей.

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Фото: пресс-служба ресторана "Бор"
Автор: 25 декабря 2021, 10:27

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