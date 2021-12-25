В ресторане новой русской кухни взялись за ломку стереотипов

Тренд на переосмысление национального кулинарного наследия, наметившийся в Москве еще несколько лет назад, не ослабевает, хотя и немного сбавил обороты. На столичных просторах время от времени продолжают возникать новые проекты, предлагающие свой взгляд на то, какой может или должна быть русская кухня сегодня. Кто-то отдает предпочтение сугубо авторскому прочтению, делая упор на использование премиальных ингредиентов и сложность исполнения. Кто-то, напротив, предпочитает держаться поближе к классике, хотя и ее неизбежно приходится доводить до ума, ибо в традиционном исполнении она выглядит порой слишком тяжеловесной и даже грубоватой.

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