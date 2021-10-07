Куда сходить в Москве: афиша со 11 по 19 октября

Культурные события в столице поражают разнообразием выбора. Здесь, что называется, всем сестрам по серьгам. Самые интересные события – в подборке "Дни.ру".

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"Контакт"

Эта драма с Павлом Майковым в главной роли и Евгением Стычкиным в режиссерском кресле. расскажет о проблемах поколений, разделенных виртуальной стеной современных технологий. Роли в сериале исполнили Равшана Куркова, Ирина Паутова, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Роман Маякин, Сергей Гилев и другие.

С 11 октября, телеканал ТНТ.

ЛЕКЦИЯ

"Территория пластики в современной драме"

Николай Цискаридзе проведет открытую лекцию в рамках образовательного блока V Фестиваля "Уроки режиссуры" Биеннале театрального искусства. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте проекта. Начало в 17:00.

10 октября, Дом-музей К.С. Станиславского.



ТЕАТР

The Dumb Waiter/Немой официант

Двое наемных убийц ожидают в подвале бывшего ресторана приказа об очередном задании. Но на сей раз всё пошло не так… Спектакль мастера жёсткой театральной формы, режиссёра Юрия Муравицкого, поставлен по пьесе The Dumb Waiter ("Немой официант, или "кухонный лифт") британского Нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Текст пьесы провидческий, а диалог героев этой и "комедии угрозы", и драмы маленького человека, и философской притчи, – может показаться подслушанным у актеров из фильмов Тарантино…

11 октября, Театр Человек.

"Апельсины и лимоны"

Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно. В главной роли Вера Алентова.

17 октября, театр имени Пушкина.

"На всякого мудреца"

Режиссер Константин Богомолов взял за литературную основу своей постановки классическую пьесу Александра Островского. Ее главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета Богомолов переносит действие в сегодняшнее время, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты.

10, 11, 23, 24 октября, основная сцена Театра Наций.





СКОРО

"Розовое платье"

Это сиквел (продолжение) чеховской пьесы "Три сестры" и продолжение легендарного спектакля Немировича-Данченко, действие которого происходит в советской России. Многое в этой постановке необычно: ночное время показа, таинственная связь с самой известной чеховской пьесой и декорации легендарного спектакля Немировича-Данченко "Три сестры". Главная героиня – Наташа Прозорова, которую исполняет артистка МХАТ им. М. Горького Ирина Линдт – вспомнит свою юность, и объяснится, наконец, со всем чеховским миром.

МХАТ им. Горького.

КИНО

"Эйфель"

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви. В главных ролях: Ромен Дюрис и Эмма Маккей.

С 14 октября.

