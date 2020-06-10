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Lifestyle
Летний гардероб: топ-10 базовых вещей

Летний гардероб: топ-10 базовых вещей

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руслан Громов

Руслан Громов блогер

 Стилист
Карантин закончен, поэтому сейчас время поговорить на тему базового летнего гардероба. Для многих такого понятия даже не существует, но придерживаться правил летней базы стоит, если вы хотите выглядеть стильно.
прочитано 218 раз

Если придерживаться так называемой "базы", не нужно будет наматывать километры вокруг гардероба и тратить драгоценные нервные клетки в магазинах одежды. Вы будете собирать свои образы за пять минут.

База – это конструктор, на котором строятся самые головокружительные образы и на чем живет неистовый креатив. На базу можно накладывать все, что угодно. Иногда базовые вещи достаточно просто обыгрывать интересными аксессуарами. Если вы готовы встретить лето во всеоружии, то читайте новый материал "На "Дни.ру". Я обещаю вам максимально стильное лето.

Итак, ваша летняя база:

  • Самая простая хлопковая футболка в трех цветах: белый, черный и бежевый. (В идеале иметь также пару футболок на 1-2 размера больше – оверсайз сейчас в тренде). Данную вещь можно интегрировать во множество разных луков: от романтичного до кэжуал и рок-стиля.
  • Белая и голубая рубашка с пуговицами (не кнопки), классический английский воротник, непрозрачная ткань. Запомните, рубашка классического кроя, или даже мужская рубашка, может спасти миллион и один ваш образ. Рубашку можно надеть не только с классическими брюками, но и с джинсами, юбками, шортами.
  • Джинсовка и пиджак – эти две вещи должны свободно сидеть на фигуре. Обратите внимание на вещи оверсайз.
  • Джинсы "бойфренды" и джинсы с завышенной талией. "Бойфренды" идеально подойдут для повседневных луков, с кедами и жакетом. А джинсы с завышенной талией можно надеть как с рубашкой и балетками – днем, так и с туфлями на шпильке и жакетом по фигуре – вечером.

Фото: asos.com

  • Классические брюки прямого кроя, белого и черного цвета впишутся во множество интересных решений. Также, в идеале, иметь в гардероде брюки "дудочки".
  • Джинсовые шорты, шорты из брючной ткани, бермуды – яркий пример базовых решений. Я советую шорты выбрать с завышенной талией, поскольку низкая посадка совсем вышла из моды, и сейчас, прямо скажем, анти-тренд. Старайтесь подбирать ткань средней плотности, и, конечно, избегайте ярких принтов, поскольку речь идет о базовых вещах.
  • Юбкам однозначно есть место в базовом гардеробе. Выбирайте юбки прямого кроя, с классической посадкой или с высокой, старайтесь придерживаться средней длины.
  • Мы не можем ограничиться одним базовым платьем на лето, это было бы просто кощунство. Я советую на каждый день платье комбинацию, оно относится к бельевому стилю. Его можно обыграть различными аксессуарами, оно идеально будет смотреться с любой обувью. Такое платье отлично сочетается с пиджаком или объемной рубашкой – включайте полет фантазии, такая универсальная вещь должна быть в гардеробе. Также я советую обратить свое внимание на платья-рубашки и обычные хлопчатобумажные летние платья с открытыми плечами.

Фото: asos.com

  • Белые кеды, босоножки с тонкой перемычкой, классические бежевые туфли-лодочки под цвет вашей кожи. Это та обувь, которая является летней базой. Сандалии и балетки вы можете внедрять в ваш гардероб – исключительно ваш выбор.
  • В рейтинге базовых летних сумок на первом месте конечно же шоппер. Это очень вместительная удобная сумка, которая может стать повседневной вещью. Также, в базу может входить "структурная" сумка аля "Birkin". Crossbody идеальна будет для прогулок по городу, клатч незаменим для вечерних выходов в свет. Цвета аксессуаров желательно выбирать приглушенные – черный, серый и бежевый. Да, и кстати, не обделите себя соломенной сумочкой и интересной соломенной шляпкой на ваш вкус.
10 июня 2020, 18:56

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