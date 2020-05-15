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Скелеты в шкафу: страхи и фобии успешной женщины

Кадр из фильма "Ходят слухи..."
Ирина Богачек

Ирина Богачек блогер

 Психолог-психоаналитик, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии РГПУ им.А.И.Герцена, ведущая тренингов личностного роста, радиоведущая.
Народная мудрость гласит, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. А вот кого можно увидеть за спиной успешной женщины?
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Вряд ли дело обойдется одним лишь ее избранником, учитывая тот факт, что современные барышни все чаще стремятся к полной независимости – в том числе, и от мужского влияния. Глядя на уверенную в себе женщину, которая смело выходит по утрам на пробежку, не стесняется быть прямолинейной в общении с окружающими, легко заводит с ними контакты и не боится показаться странной, сложно представить ее в противоположномв облике. Тем не менее, именно классическому набору детских страхов и юношеских комплексов она остается благодарной, поскольку борьба с ними привела ее на пьедестал успеха.

Начинающие бегуны часто сталкиваются с проблемой преодоления страха перед мнением случайных прохожих, влюбленные подростки боятся первых шагов к объекту своей привязанности. Чего же боится успешная женщина, которая тоже была эти самым подростком и, возможно, тоже неоднократно откладывала беговые тренировки на потом?

Задаваясь таким вопросом, невольно вспоминаешь ту самую "мымру" в коричневом костюме и с огромными очками в роговой оправе из рязановской комедии, которая имела слабость расплакаться перед своим подчиненным: "А вечера… Если бы вы знали, как я боюсь вечеров! Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы, а на самом деле просто мне некуда идти…". Или учительницу Надю Шевелеву, эффектную стройную блондинку, которая приходит домой и, опускаясь в кресло, начинает себя жалеть.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Несмотря на расхождения во внешних данных и ситуации с личной жизнью, этих героинь объединяют не только руководящие должности, но и банальный страх перед одиночеством, подстерегающий многих женщин после тридцати лет. Никто не говорит о том, что успешная женщина не имеет права быть слабой, ранимой, анализировать пройденный путь – напротив, одним из ее достоинств является умение критически осмысливать происходящие с ней вещи и события.

Между тем, в подобных случаях обозначенный нами страх является навязчивой идеей, то есть, превращается в фобию, которая преследует свою жертву – Людмила Прокофьевна тому яркое подтверждение. Если хорошо вспомнить сам фильм, то мы обнаружим, что причина возникновения такой фобии обусловлена неудачным опытом отношений с мужчиной, после которых Калугина сделала ставку на карьеру, заполнив рабочими процессами все свое свободное время. Проще говоря, успешные женщины стремятся к одиночеству и одновременно боятся его, что говорит о ее подсознательном желании развести по углам рабочее и личное пространство. Гораздо сложнее уметь грамотно совмещать их, из-за чего женщины стараются избегать служебных романов и интрижек.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Однако, это далеко не самый главный страх самодостаточных дам: в первую очередь, их заботит конкуренция, которая в любой момент может поставить вопрос о замене – неважно, за рабочим столом или в постели. Успешная женщина, как правило, старается выделяться на фоне остальных, но при этом у нее всегда остается шанс померкнуть на чьем-либо фоне – об этом свидетельствуют десятки историй из жизни голливудских актрис, исполнительниц песен, моделей. На языке современных журналистов в последнее время регулярно крутятся имена Дженнифер Энистон, Анджелины Джоли, Леди Гаги, Ирины Шейк – девушек с ослепительной карьерой, подвергшихся той самой замене на личном фронте.

Пожалуй, тройку самых распространенных фобий успешной женщины по праву замыкает боязнь быть не услышанной своим окружением – да-да, ей тоже крайне необходима поддержка, но только она добивается ее не драконовскими мерами, а мастерством слушать и слышать. Основная ее задача здесь – не дать сесть себе на шею, не расставляя всех у расстрельной стены. Именно поэтому успешная женщина без конца анализирует свои поступки, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И все же, мировой опыт подсказывает нам, что, очутившись с этими тремя страхами один на один, она всегда найдет силы зажечь свои огни, пусть и в другом месте.

15 мая 2020, 17:57

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