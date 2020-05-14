7 способов провести время в самоизоляции с пользой для себя

Ограничительные меры внесли значительные изменения в нашу повседневную жизнь. Но новую реальность нужно воспринимать как возможность стать лучше и эффективнее, чем прежде. Теперь вместо утреннего сбора на работу и потраченных часов в дороге уделите время себе. Что лучше сделать? Как поддержать физическое здоровье и эмоциональный фон?

Слушайте классическую музыку

Я не раз слышала фразу, что от симфоний Моцарта даже цветы быстрее распускаются. И это неудивительно! Ведь великие произведения оказывают исцеляющее влияние на человека. Ряд исследований доказывают, что классическая музыка способна приглушать боль и тревожность, а также развивать память и умственные способности. В списке моих любимых композиторов – Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен. Во время прослушивания вы прочувствуете особые частоты и вибрации, которые окажут успокаивающий и воодушевляющий эффект.

Занимайтесь спортом

Сейчас мы все ограничены в движении, но это не повод забыть о тренировках. Обязательно выделяйте время на спорт хотя бы по 15 минут в день. Вскоре это войдет в привычку, и вы сможете увеличить количество упражнений. К тому же, физические нагрузки положительно скажутся не только на внешнем виде, но и на самочувствии. В домашних условиях я люблю заниматься йогой и пилатесом. Кстати, во время занятий в организме вырабатываются эндорфины – гормоны радости. Поэтому вы получите заряд энергии и хорошее настроение. Такое эмоциональное очищение особенно необходимо после тяжелого дня или негативной ситуации.

Читайте литературу

Уверена, у каждого есть список книг, которые вы хотите прочитать. До пандемии из-за высокого темпа жизни многие из них приходилось откладывать. Но сейчас у нас появилась возможность наверстать упущенное. В начале каждого месяца я всегда составляю план литературы: процесс познания новой информации приносит мне огромное удовольствие. К тому же, британские ученые давно выяснили, что всего шесть минут чтения снижают уровень стресса вдвое.

Уделяйте время искусству

Наслаждение искусством дает не только культурное обогащение, но и улучшает самочувствие человека. Пока мы не можем погрузиться в эту волшебную атмосферу, пользуйтесь виртуальной реальностью. Ведь для того, чтобы стать зрителем Большого театра или посетить Государственный Эрмитаж, теперь не нужно даже выходить из дома. В режиме онлайн доступны выдающиеся спектакли, известные выставки и многое другое. Выбирайте то, что вам по душе, и проводите время с пользой.

Займитесь творчеством

Мне очень близка японская философия. К примеру, там есть понятие икигай – то, ради чего просыпаешься каждое утро. Это особенно практикуют на острове долгожителей Окинава. Там считают, что икигай наполняет жизнь смыслом. Найдите себе занятие, от которого вы будете получать истинное удовольствие. Главное – делайте его с любовью и радостью. Творческий процесс как рисование, вышивка, сочинение стихотворений или игра на музыкальных инструментах поможет справиться со стрессом и повысить вашу жизненную энергию.

Практикуйте медитацию

В состоянии медитации вы получите пользу на физическом и духовном уровнях. Регулярная практика укрепляет иммунную систему, снимает боли, связанные с напряжением, способствует эмоциональному равновесию и помогает справиться с депрессией. Начните с нескольких минут в день – вы сразу заметите изменения в своем состоянии.

Принимайте ванну с солью

Еще один действенный способ расслабиться – принять ванну. Я советую делать это 2-3 раза в неделю по 20 минут. Чтобы усилить эффект терапии, добавьте морскую водородную соль. Процедура снимает стресс, выводит шлаки и токсины из организма, избавляет от бессонницы, а также положительно влияет на состоянии вашей кожи. Следите за тем, чтобы температура воды была около 38 градусов. После принятия ванн я всегда чувствую легкость в теле и спокойствие.

Делайте практики, которые восстанавливают ваше физическое и эмоциональное здоровье. Таким образом вы будете в гармонии с собой, получите наслаждение от каждого процесса – в общем, измените качество жизни даже во время самоизоляции.